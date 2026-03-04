Quique Sánchez Flores: "No voy a coger un equipo roto, es un equipo con alma y bien montado"

Archivo - El nuevo entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comentado este miércoles que "no" coge el banquillo de "un equipo roto", sino el de uno "con alma y bien montado" y que es optimista en conseguir el objetivo de la permanencia, ya que cuenta con "las herramientas adecuadas" para lograrlo.

"No voy a coger un equipo roto, es un equipo que tiene alma y que está bien montado. Es un equipo que tiene buenos jugadores, es una plantilla que me gusta, con jugadores muy obedientes y ordenados", afirmó el nuevo entrenador del Deportivo Alavés en su rueda de prensa de presentación.

Sánchez Flores señaló que se quedará con "lo mejor" que tiene el actual Alavés. "Los legados de los entrenadores siempre hay algo que rescatar y a partir de ahí crecer. Nosotros tenemos un sello propio que entendemos que se acerca bastante a algo que ha sido la filosofía del Alavés durante todo este tiempo", añadió.

El técnico madrileño subrayó que se trata de "un proyecto formativo, deportivo y cultural", que reúne "todas las condiciones" para poder "hacer feliz a un entrenador". "Vengo con humildad y agradecido del esfuerzo, de las ganas y del criterio que han puesto para convencerme y mostrarme que esta es una grandísima oportunidad para seguir creciendo", agregó.

En cuanto a conseguir el objetivo de la permanencia, el ex de Sevilla y Getafe, entre otros, expresó que habrá que estar "certeros" en una liga con muchos equipos implicados. "Dos victorias no nos dan el objetivo y dos derrotas tampoco nos alejan. Hay que estar abiertos absolutamente a todo, todos los partidos son absolutamente trascendentales e importantes", recalcó.

"Nos lo tenemos que tomar con mucha ilusión, con mucho optimismo, sabiendo que tenemos los jugadores necesarios para elevar al club a donde ha estado los últimos diez años. Tenemos claro el objetivo, tenemos claro cómo hacerlo y contamos con las herramientas adecuadas, tanto en el campo como fuera del campo. Soy muy optimista, con una sonrisa e intentando que los chicos, además de cumplir el objetivo, lo disfruten", concluyó.