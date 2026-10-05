Quique Sánchez Flores, operado de una lesión en la rodilla

Quique Sánchez Flores, entrenador del Deportivo Alavés, ante el Valencia CF en Mendizorrotza. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, fue operado de una lesión en su rodilla que se desarrolló "con normalidad" y tras la que "se encuentra bien", por lo que continuará su actividad habitual al frente del primer equipo 'albiazul'.

"El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha sido intervenido quirúrgicamente de una lesión en su rodilla y evoluciona favorablemente tras la operación", informó el club en un comunicado.

La operación se desarrolló "con normalidad" y el técnico madrileño "se encuentra bien". "El entrenador 'albiazul' continuará desarrollando su actividad habitual al frente del primer equipo durante su recuperación", concluyó la nota de prensa.