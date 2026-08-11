El Racing avisa al Barça por Jorge Salinas: "Vamos a pedir la cláusula a todos"

Archivo - El racinguista Jorge Salinas - REAL RACING CLUB - Archivo

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Real Racing Club, Chema Aragón, ha advertido este martes sobre el futuro de Jorge Salinas, uno de los jugadores que podrían interesar al FC Barcelona, y ha asegurado que el club cántabro será "implacable" ante cualquier intento de hacerse con sus futbolistas durante el tramo final del mercado de fichajes.

"Somos un club implacable. Vamos a pedir la cláusula a todos los jugadores", manifestó Aragón durante la presentación del defensa brasileño Pedro Felipe, en referencia a la política que mantendrá el Racing hasta el cierre del mercado.

Sobre Salinas, el director deportivo racinguista reconoció que no puede asegurar que el central vaya a continuar en la plantilla, aunque dejó clara la cantidad que debería abonar cualquier club para hacerse con sus servicios. "No soy adivino, si viene un equipo, trae 16 millones de euros -el valor de su cláusula- y tiene el consentimiento del jugador, Salinas se va a marchar", señaló.

Aragón también destacó la actitud del futbolista ante los rumores sobre su posible salida y aseguró que lo ha visto "muy centrado" en los últimos días. "Menos mal que el chaval está muy centrado, lo hemos visto el otro día en el amistoso contra el Deportivo Alavés", explicó.

El responsable deportivo del Racing insistió en que la situación de Salinas se resolverá antes del cierre del mercado y recordó que el club no contempla dar por hecha ninguna salida antes de tiempo. "Hasta el cierre del mercado, los que están en el Racing son jugadores del Racing", sentenció.