Racing, Deportivo y Málaga regresan tras una larga espera y con el deseo de sufrir lo menos posible. - EUROPA PRESS

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander, el Deportivo de A Coruña y el Málaga CF, los tres recién ascendidos a LaLiga EA Sports en este orden, afrontan su ansiado y esperado regreso a la élite con el objetivo de conseguir una permanencia siempre cara y que acechará a muchos otros equipos.

La temporada 2026-2027 traerá consigo el regreso de tres clubes históricos a LaLiga EA Sports como el equipo cántabro, el deportivista, que llegó incluso a ser campeón de Liga, y el malaguista, que han tenido que pasar años en el infierno de la Segunda División y la Primera RFEF antes de volver al lugar al que durante gran parte de su historia han pertenecido, la Primera División.

Pero ahora, en la máxima competición del fútbol español tendrán el complicado reto de mantener la categoría, algo que han conseguido gran parte de los recién ascendidos en los últimos años. De los 15 equipos que han ascendido en las últimas cinco temporadas, sólo tres acabaron regresando a Segunda al curso siguiente: Real Oviedo (25-26), Real Valladolid (24-25) y Granada CF (23-24). Además, en las temporadas 21-22 y 22-23 hubo pleno de permanencias.

El campeón de la última LaLiga Hypermotion, el Real Racing, vuelve a Primera 14 años después. Tras varios intentos frustrados en el último momento, el conjunto dirigido por José Alberto firmó una temporada casi perfecta. Ahora, intentar replicar en LaLiga EA Sports ese fútbol tan alegre y no sufrir para mantener la categoría es su principal objetivo. Lo intentará con un equipo que mantiene gran parte del bloque con el que ascendió, al que se ha sumado la calidad de Sergio Canales, pero que ha perdido a uno de los nombres propios del ascenso, Peio Canales.

Diferente es el regreso del 'Dépor', que vuelve a Primera ocho temporadas después. El equipo gallego fue campeón liguero de forma histórica en el año 2000 y cinco veces subcampeón cuando todavía era conocido como 'Super Dépor', y ahora querrá soñar tras hacer un desembolso importante para incorporar a jugadores de la talla del portero Leo Román o el delantero Pierre-Emerick Aubameyang. Además, mantiene a una su principal figura, Yeremay Hernández, que a sus 23 años espera debutar en la máxima competición del fútbol español.

Y el último equipo en conseguir su plaza entre los 20 mejores equipos de España fue el Málaga CF. El equipo andaluz ha pasado en tres años de Primera RFEF a LaLiga EA Sports, a la que vuelven siete años después y tras haber jugado incluso unos cuartos de final en la Champions. Y para intentar mantenerse, los de Juan Francisco Funes se han reforzado con jugadores como Fernando Calero, José Salinas, Carlos Dotor y Juan Cruz para ayudar a su base canterana liderada por un Carlos Ruiz, 'Chupe', que firmó 25 goles el año pasado.

LEVANTE Y ELCHE, A REPETIR LA MACHADA

Y junto a los tres recién ascendidos, se abre un abanico amplio de equipos que quieren evitar el descenso, empezando por el Levante UD, el Elche CF y el CA Osasuna, los cuales se salvaron en la pasada temporada de forma agónica.

Granotas y franjiverdes consiguieron la permanencia de manera agónica la pasada temporada y han debilitado sus plantillas con importantes marchas como las del goleador Carlos Espí, en el caso valenciano, y Aleix Febas, Álvaro Rodríguez o Rafa Mir, en el ilicitano, que también ha cambiado de entrenador tras la marcha de Éder Sarabia, al que sustituye Martín Anselmi.

Por su parte, el conjunto 'rojillo' espera estar lejos de esa terna en la que se vio inmiscuido tras un mal final de campaña que le hizo pasar de soñar con Europa a estar esperando en el césped del Coliseo a que no marcara un gol el Girona FC que le habría mandado a LaLiga Hypermotion. El equipo navarro se aferrará al gol de Ante Budimir y al talento de Aimar Oroz para compensar la marcha de Víctor Muñoz.

Deportivo Alavés, RCD Espanyol y Sevilla buscarán también no sufrir. Los 'babazorros', que seguirán con Quique Sánchez Flores al frente tras su buen efecto que les hizo salvarse sin excesivos agobios el año pasado, quieren aumentar a cuatro la cifra de permanencias consecutivas.

Recuperar la versión de la primera vuelta del pasado curso será el objetivo del conjunto 'perico'. Los de Manolo González pasaron de luchar por puestos Champions a una salvación en la penúltima jornada tras encadenar 18 jornadas seguidas sin ganar. De momento, son uno de los equipos que menos se ha reforzado en el mercado de fichajes, perdiendo también a un jugador clave el curso anterior como Carlos Romero.

Encontrar la estabilidad y sobreponerse a las convulsas situaciones administrativas que tienen sus clubes será clave para que el Sevilla FC viva un año lo más tranquilo posible en el campo. El conjunto hispalense ha pasado de pelear por jugar la Champions y de dominar la Liga Europa, a pelear por evitar el descenso en las tres últimas campañas y espera que el trabajo de Luis García Plaza, encargado de la salvación, pueda tener continuidad en una plantilla que confía en el gol del escocés Robbie Ure.