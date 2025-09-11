El Racing quiere alargar su inmejorable inicio y el Sporting reaccionar a su primer tropiezo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder Racing de Santander se enfrenta este domingo a la Cultural Leonesa en El Sardinero (16.15 horas), en la jornada 5 de LaLiga Hypermotion, en busca de aumentar su pleno de triunfos y mantenerse en solitario en cabeza una jornada más, mientras que el segundo clasificado, el Real Sporting, quiere recuperarse de la derrota de la pasada jornada ante el Burgos en El Molinón (18.30 horas).

El arranque de temporada del Racing de Santander está siendo de matrícula de honor. Los cántabros han sumado por victorias los cuatro partidos que han disputado, el último remontando un 2-0 en contra a un rival directo por el ascenso como el Almería. Ahora, en la quinta jornada quieren alargar su racha a cinco triunfos consecutivos, para lo que deberán superar en El Sardinero a la Cultural Leonesa, que es colista con un punto en su casillero.

Un partido en el que el técnico local, José Alberto López, recupera a uno de sus jugadores clave en el arranque de temporada: Peio Canales. El centrocampista cedido por el Athletic fue baja en el duelo ante el Almería de la pasada jornada, y el equipo echó en falta su dinamismo y despliegue físico. Además, el joven ecuatoriano Jeremy Arevalo, héroe con un doblete en Almería, podría retornar a la titularidad.

También el domingo, el Sporting de Gijón volverá a El Molinón para medirse al Burgos, en un duelo en el que los asturianos quieren recuperarse de la primera derrota del curso que sufrieron el pasado fin de semana en su visita a Riazor. Pese a ello, los de Asier Garitano continúan en puestos de ascenso directo, y un triunfo les permitiría mantener el segundo puesto, así como elevar a seis la cifra de triunfos consecutivos ante su público --tres la pasada temporada y otros tres en la presente--.

Enfrente tendrán a un Burgos que, tras golear en su estreno liguero a la Cultural Leonesa, encadena tres partidos consecutivos sin ganar. Aun así, con dos porterías a cero y un sólo gol encajado en otro de sus encuentros, los pupilos de Luis Ramis son un equipo muy rocoso que exige mucho a los ataque rivales. Eso sí, visita un estadio en el que no gana desde el año 2001 --tres derrotas y dos empates--.

Por su parte, los equipos que ocupan posición de 'playoff' de ascenso a Primera División, Real Valladolid, Deportivo de la Coruña, Cádiz y Málaga, todos ellos con 8 puntos, ambicionan acabar la jornada, al menos, en el Top-6. Cádiz y Deportivo de la Coruña serán los primero en entrar en juego el sábado (16.15 horas), recibiendo al Eibar y visitando al Mirandés, respectivamente.

En el siguiente turno (18.30 horas), el Málaga viajará a Aragón para medirse al Huesca en El Alcoraz, un estadio en el que aún no sabe lo que es ganar, mientras que la jornada sabatina culminará con uno de los duelos más atractivos del fin de semana: Real Valladolid-Almería (21.00 horas). Los pucelanos buscan mantener su condición de invictos, pero poner fin a dos partidos sin ganar, mientras que los andaluces necesitan los tres puntos para no perder comba con la parte delantera.

--PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA 5 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 12.

Las Palmas - Real Sociedad B 20.30 horas.

Sábado 13.

Cádiz - Eibar 16.15 horas.

Mirandés - Deportivo de la Coruña 16.15 horas.

Huesca - Málaga 18.30 horas.

Real Valladolid - Almería 21.00 horas.

Domingo 14.

Andorra - Córdoba 14.00 horas.

Racing de Santander - Cultural Leonesa 16.15 horas.

Castellón - Ceuta 18.30 horas.

Real Sporting - Burgos 18.30 horas.

Granada - Leganés 21.00 horas.

Lunes 15.

Real Zaragoza - Albacete 20.30 horas.