Rafa Benítez, nuevo entrenador del Panathinaikos

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Rafa Benítez firmó este viernes como técnico del Panathinaikos griego, con el que emprenderá una "nueva era" y será decimoquinto club al que haya dirigido el preparador madrileño que estuvo, entre otros equipos, en los banquillos del Liverpool y Real Madrid.

"Panathinaikos FC anuncia el inicio de su colaboración con uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial y el mejor entrenador que jamás haya llegado a un equipo griego, Rafa Benítez. Los innumerables títulos que ha ganado a lo largo de su carrera, así como su trayectoria futbolística en general, demuestran el alcance y la talla del entrenador español", anunció la entidad ateniense en un comunicado.

El entrenador español, de 65 años, comenzó su carrera en los banquillos con tan solo 26, en la cantera del Real Madrid. En estos 39 años dirigiendo equipos, ha ganado 1 Liga de Campeones, 2 Copas de la UEFA (una de ellas con la actual denominación de Liga Europa), 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 ligas en España, 1 FA Cup, 1 Supercopa de Inglaterra, 1 Copa de Italia y 2 Supercopas de Italia.

Benítez estaba libre desde que fue destituido en el RC Celta en marzo de 2024 y el club heleno será el decimoquinto que entrene en su carrera, tras Real Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Nápoles, Real Madrid, Newcastle, Dalian Yifang (China) y Everton, además del equipo vigués. A título personal, fue nombrado mejor entrenador del año de la UEFA en 2004 y 2005, y de la liga española en 2002.

El madrileño llega a Grecia en una etapa complicada para el equipo verde de la ciudad de Atenas, que prescindió del técnico portugués Rui Vitoria el mes pasado para poner como interino al griego Christos Kontos. El equipo es séptimo en la Superliga de Grecia tras seis partidos y ocupa el vigésimo segundo puesto en la clasificación de la Liga Europa, con una victoria y dos derrotas consecutivas.