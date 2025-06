Rafa Marín: "Conte te exige el 100 por 100, me ha hecho mejorar"

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Nápoles y de la selección española Sub-21 Rafa Marín aseguró este lunes que su técnico de este año, Antonio Conte, le ha hecho "mejorar" y le ha "aportado muchísimas cosas" pese a no haber tenido demasiada participación durante la temporada, mientras que, de cara al duelo de este martes en el Europeo precisamente ante Italia espera un "partido muy complicado".

"Vengo de un entrenador el cual me ha aportado muchísimas cosas, sobre todo a nivel defensivo y que para los centrales la verdad que es una escuela. Y bueno, estoy contento porque en ese aspecto he aprendido muchísimo, me ha hecho mejorar y todo lo que sea aprender y mejorar siempre es bueno porque al final uno es mejor", señaló Rafa Marín en rueda de prensa previa al duelo con Italia en el Europeo Sub-21.

El defensa no esconde que "siempre se aprende algo nuevo cuando tienes un entrenador nuevo, un club nuevo, un compañero nuevo con cierta experiencia". "Todos te ayudan muchísimo y todos tenían mucho más experiencia que yo. Es verdad que en Italia se toca mucho el nivel táctico en los entrenamientos, mucho más que España, incluso el nivel físico, porque en España se juega mucho más con el balón, mucho más posesión. A nivel físico y táctico podría decir que es lo mejor del fútbol en Italia", advirtió.

"Al final, los dos tienen cosas muy positivas y que aportan. Conte es un entrenador que te exige el cien por cien en cada entrenamiento y en cada partido, te exige todo. Y de Santi, lo que más me gusta de él siempre he dicho que es la cercanía con el jugador, el poder transmitirle lo que siento dentro del campo, incluso en los entrenamientos, y de ahí llegar a un acuerdo y poder compartirlo entre los dos", remarcó preguntado por la comparación entre Santi Deni y Antonio Conte.

El andaluz recalcó que Italia tiene "un equipo muy fuerte". "Todos son muy buenos y tienen un magnífico nivel tanto colectivo como individual. Siempre me ha gustado Casadei, que la verdad es que tiene un nivel físico muy bueno, es fuerte, va muy bien de cabeza en cuanto a balón parado defensivo como ofensivo. Sabemos que nos enfrentamos a una gran selección, que viene de hacer muy bien las cosas y que va a ser un partido muy complicado", subrayó.

También coincidirá con Giuseppe Ambrosino, con el que hizo "la pretemporada", pero que luego se marchó cedido y que es "un buen jugador". "No tememos nada porque sabemos que también somos fuertes y somos un gran equipo. Sí que mantener el respeto a una gran selección y seguro que será un gran partido y bonito para los espectadores, pero esperemos que los tres puntos se vengan para nosotros", indicó.

Marín, que reiteró que tiene "contrato" con el Nápoles, apuntó que ha "mejorado en muchos aspectos pese a no jugar" demasiado. "Me quedo con lo positivo, que he mejorado muchísimo física y mentalmente. Ahora mismo estoy centrado al 200 por 100 en el partido del martes y en lo que pueda venir en el futuro, pero siempre con la selección", zanjó.

Lo que no olvida es su paso por una ciudad como Nápoles y su pasión por el fútbol. "No he visto en ningún sitio cómo se vive el fútbol como en Nápoles. Es una exageración, la gente se te echa encima, ve al jugador como si fuese, digamos, un dios. Lo viven muchísimo y este año hemos tenido la suerte de poder disfrutar del campeonato durante todo el año e incluso poder ganarlo y la verdad es que es una experiencia que me va a llevar para toda la vida. Ganar un campeonato con el Nápoles siempre será una cosa especial", confesó.

"Hay tantas cosas que no me puedo creer", replicó preguntado por cómo había sido la experiencia de celebrar en esa ciudad el 'Scudetto'. "Cuando salimos con el autobús por Nápoles, que a lo mejor sólo era una carretera de 3 kilómetros y había 200.000 personas, tú ahí dices que es algo especial. No todos los clubes tienen esta afición y hay que tener muchísimo cuidado porque a la gente le da igual todo por una foto, por una camiseta, por cualquier cosa. Es una cosa que los napolitanos llevan en sangre", sentenció Marín.

Nos hacen sentir, nos arropan muy bien.