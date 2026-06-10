Rafa Nadal: "Creo que la misión de Florentino Pérez no estaba terminada y me parece bien su reelección"

Rafa Nadal atiende a los medios antes de participar en 'The Battle of Stars' - THE BATTLE OF STARS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal ve "bien" que los socios hayan decidido votar a Florentino Pérez en las elecciones a presidente del Real Madrid porque considera que "su misión no estaba terminada" y apuntó que su rival, Enrique Riquelme, todavía tiene "tiempo" para optar a ese puesto, aunque desconoce si tendrá "ganas" volverá a presentarse para el futuro.

"Al final los socios han votado, los dos han hecho una buena campaña y esto es la democracia y ha ganado el que ha ganado. La verdad es que Florentino es, a mi entender, el mejor presidente de la historia del Real Madrid, con lo cual creo que su misión no estaba terminada y me parece bien", señaló Nadal a los medios tras acudir a la primera jornada del torneo benéfico 'The Battle of Stars' en el Pula Golf Resort de Son Servera (Mallorca).

Para el de Manacor, Enrique Riquelme "es joven y tendrá tiempo". "Yo creo que hay cosas que tienen sus tiempos. Florentino lleva 26 años siendo presidente y los años pasan para todos, entonces llegará un momento dado en el que supongo que tendrá que parar y Enrique pues no sé porque hoy es hoy, mañana será mañana, y no tengo ni idea de lo que va a pasar el día de mañana", indicó.

"Hoy él tenía ganas y veremos si en unos años tiene ganas, si en unos años su vida personal y profesional hacia donde evolucionan, con lo cual hacer previsiones a años vista me parece siempre muy arriesgado", zanjó el ganador de 22 'Grand Slams', que confirmó que "no" votó el pasado domingo.

Por otro lado, sobre si verá el Mundial de Fútbol, recordó que es "un gran apasionado del deporte y del fútbol en particular". "Claro que me apetece el Mundial, y ver a España especialmente. Me apetece ver grandes partidos, es un Mundial que va a ser largo y ojalá que en España los jugadores lleguen sobre todo sanos porque creo que esto es un punto decisivo. Y a partir de ahí, a pelear día a día para ver hasta dónde se puede llegar", sostuvo.