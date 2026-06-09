Rafa Yuste: "El Barça está en buena línea para alcanzar la regla del 1:1"

El presidente interino del FC Barcelona, Rafael Yuste, en la reunión del Senat (Senado) blaugrana de 2026 - FCB

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha asegurado este martes ante el Senado blaugrana que la entidad se encuentra "en buena línea" para recuperar plenamente la capacidad de inscripción marcada por LaLiga, la popularmente como norma 1:1, en una intervención en la que hizo balance de la temporada deportiva, económica e institucional del club.

"El club está en buena línea para alcanzar la regla del 1:1 del 'fair play' que marca LaLiga", afirmó Yuste durante la reunión ordinaria del Senado del Barça, celebrada en el Auditori 1899 con la asistencia de 144 miembros de este órgano estatutario y honorífico, entre los que se encuentran los socios y socias de mayor antigüedad.

Yuste agradeció la estabilidad institucional que, a su juicio, los socios han otorgado a la actual Junta Directiva en los últimos años y defendió que ello ha contribuido a situar al barcelonismo en un momento de optimismo. Además, calificó de "histórica" la temporada futbolística del club tras la conquista de la Liga por parte del primer equipo masculino y el pleno de títulos del equipo femenino, campeón de Champions, Liga, Copa de la Reina y Supercopa.

El dirigente destacó asimismo el trabajo realizado por la dirección deportiva, encabezada por Deco, y por el técnico del primer equipo masculino, Hansi Flick, recientemente renovado hasta 2028, y avanzó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla.

Yuste puso también en valor el papel de La Masia como uno de los pilares del proyecto deportivo y aseguró que el fútbol femenino seguirá siendo una prioridad estratégica para la entidad con el objetivo de mantenerlo entre las referencias mundiales.

Respecto a las secciones profesionales, destacó la posibilidad de que el equipo de balonmano conquiste este fin de semana una nueva Copa de Europa y señaló que fútbol sala, hockey patines y baloncesto afrontan el tramo decisivo de sus respectivas temporadas. Sobre el conjunto de baloncesto, que cumplirá cien años en agosto, anunció que en las próximas semanas se comunicará una importante remodelación del área técnica y de la plantilla para devolver al equipo a la élite continental.

En el apartado económico, el presidente señaló que los acuerdos con Spotify y Nike, la actividad de BLM y los futuros ingresos del Spotify Camp Nou constituyen los principales pilares sobre los que se apoya el crecimiento de la entidad. Además, defendió que el regreso al estadio será clave para la recuperación económica del club.

Por otro lado, calificó de "inadmisible" que el presidente del Real Madrid afirme que le han robado siete ligas para difamar al Barça y explicó que los servicios jurídicos de la entidad trabajan en las acciones legales que consideren oportunas.

"Para mí, fue un bochorno. Nos acusó de que las ligas estaban compradas, de que las habíamos ganado gracias a los árbitros, como si los linieres marcasen goles. Porque ha recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar", comentó.

"Nos veremos en los juzgados. Porque les diré una cosa: el nombre del Barça, este escudo, no lo mancha nadie. Ni a ninguno de ustedes les toca nadie; ya nos encargaremos nosotros. Por tanto, confíen en nosotros, porque iremos a por ellos, porque tenemos las de ganar", añadió, en este sentido.

Yuste cerró su intervención reivindicando la consolidación de un proyecto deportivo exitoso y la construcción del nuevo Spotify Camp Nou sin comprometer el modelo de propiedad asociativa del club ni repercutir, según afirmó, en el bolsillo de los socios.