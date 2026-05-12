Rafael Louzán: "Luis de la Fuente es el seleccionador perfecto para España"

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, durante los Desayunos Deportivos de Europa Press con protagonismo para el seleccionador nacional Luis de la Fuente - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dejó claro este martes que Luis de la Fuente, "una excepcional persona", es el "seleccionador perfecto" para España, y que tiene en su cabeza ya "el mejor equipo" para que "se cumplan todas las expectativas" que hay sobre el campeona de Europa en el Mundial de Fútbol que arranca dentro de un mes.

"Luis es una excepcional persona, porque esto va de personas, es la imagen del seleccionador nacional perfecto para España, hecho en la cantera del fútbol español como son el Athletic Club y el Sevilla, y que hace 13 años que llegó a la casa", señaló Louzán durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Universidad Camilo José Cela, Loterías y Apuestas del Estados, la Comunidad de Madrid, Amix, Joma y Mondo, que tuvieron como protagonista al técnico riojano.

El dirigente recordó que el de Haro "siempre está disponible para todo" como pudo comprobar durante su paso como presidente de la Federación Gallega y que le considera "quizá la persona que mejor representa los valores del deporte español".

El mandatario federativo fue elegido en su cargo en diciembre de 2024 y una de las cosas que le tocó fue la de renovar el contrato de De la Fuente. "Me hizo la vida muy fácil. Sabíamos la persona que teníamos y dónde queríamos ir. Fue fácil llegar a un acuerdo para que siguiese unos años más", subrayó.

Ahora, se acerca el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá donde Louzán sabe que "hay muchas expectativas" sobre la selección nacional. "Luis tiene en su cabeza el mejor equipo porque les conoce desde hace muchos años y conoce el legado de estos jugadores", apuntó, remarcando que "detrás de una buena persona hay un buen futbolista y que además deben pensar en equipo". "Y que tengan una cosa fundamental, generosidad. Luis ha conseguido aglutinar en torno a él a todas esas personas", añadió sobre la forma de pensar del seleccionador.

El presidente de la RFEF tampoco olvida que la selección "no es cuestión de un club" sino de una selección que "seguramente es lo que más une a un país". "Antes cuando llegaba la hora de la verdad en un Mundial no llegábamos a esa expectativas y ahora parece que sí puede llegar y vamos a por todas, aunque partido a partido", expresó.

"Su suerte será nuestra suerte y la de un país que le va a acompañar. Vamos a vivir un gran Mundial, antesala del que nos toque vivir en España en 2030 y ojalá que todas esas expectativas se cumplan y ojalá con eso podamos dar a esta persona esa suerte que se merece. Probablemente, muchos piensan en poder llegar ahí, pero llegan muy pocos y él ha llegado a su meta", sentenció.