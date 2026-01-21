Rafael Louzán: "El número uno masculino y femenino no es fruto de la casualidad, nace desde abajo"

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF, durante una Asamblea General de la RFEF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, deja claro que el número uno en el ranking FIFA de las selecciones masculina y femenina "no es fruto de la casualidad" sino que "nace desde abajo", una condición que para Luis de la Fuente y Sonia Bermúdez, respectivos seleccionadores, "habla del esfuerzo de una generación de futbolistas" y que supone algo "positivo" como que tengan más exigencia.

"Este número uno nace desde abajo, no es un logro aislado ni fruto de la casualidad. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de inversión en estructura, de coordinación con el fútbol territorial y de una apuesta decidida por el talento", explica Louzán en una entrevista a la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña, que premiará a la RFEF el próximo lunes 26 de enero por el nivel de sus selecciones nacionales.

El dirigente apunta que "el éxito de la selección es el éxito de todo el fútbol español, desde el primer entrenador de cantera hasta el último responsable federativo" y celebra que "España vuelve a ser admirada". "No sólo por ganar, sino por cómo compite, por cómo se comporta y por los valores que transmite. Eso tiene un impacto directo en la marca país y en la credibilidad de nuestro deporte", remarca.

"Ser número uno implica una exigencia mayor. A partir de ahora, todos nos miran como aspirantes y eso obliga a no relajarse", añade Louzán.

"Cuando estás arriba, no hay partidos pequeños ni contextos favorables. Todos quieren ganarte", advierte el presidente federativo.

Por su parte, el seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, no esconde que ser considerado favoritos para el Mundial de este verano "es un estímulo". "No es un premio ni un título, pero para nosotros es muy importante. Es un reconocimiento al trabajo de los últimos años", expresa el riojano.

"No es fácil pasar del décimo al primero y menos en un contexto con selecciones tan potentes. Esto habla del esfuerzo de una generación de futbolistas, de un cuerpo técnico comprometido y de muchos departamentos que trabajan para que todo funcione", prosigue el de Haro.

De la Fuente insiste en que la consideración de favoritos "es una valoración externa". "Nadie obliga a otros a hablar bien de España y si lo hacen, es porque estamos haciendo las cosas bien. Ahora sabemos que vamos a competir siempre contra Brasil, Argentina, Francia o Alemania. Eso exige máxima intensidad y humildad. Siempre es mejor estar arriba, nos invita a seguir mejorando. Hay que competir siempre como si no hubiéramos ganado nada", sentencia.

Finalmente, la seleccionadora nacional femenina, Sonia Bermúdez, resalta que la actual campeona del mundo "tiene ambición y una fuerza extraordinaria". "Ha sido un año para hacer balance, respirar y disfrutar. Recuperamos el número uno del ranking FIFA, fuimos subcampeonas de Europa y conquistamos nuestra segunda Liga de Naciones", relata.

Para la madrileña, el récord de asistencia a un partido de la selección batido en el partido de vuelta de la final de la Nations ante Alemania, con 55.843 espectadores en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, "representa el apoyo y el compromiso de la gente con esta selección".

"Cada logro refleja trabajo, ambición y fuerza, pero también el impulso que recibimos desde fuera. Sentimos el respaldo y eso nos empuja. Afrontamos el futuro con la misma ilusión, sabemos que ahora nos exigen más, y eso es positivo, la ambición es nuestra seña de identidad", concluye la exinternacional.