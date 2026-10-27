Rafael Louzán, sobre la polémica de Mbappé y China: "Hay que valorar que haya rectificado de manera inmediata"

Archivo - El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzan, atendiendo a los medios de comunicación. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, señaló este martes que debe valorarse que Kylian Mbappé haya de reconocido "de manera inmediata" su error al bromear con el 'meme' que lo representa con la figura del exlíder chino Mao Zedong.

"Las personas, si de una manera inmediata reconoce el error, hay que ponerlo en valor. Es muy importante nuestra promoción de la Liga de Fútbol Profesional en ese país -China-, además tenemos muchos compañeros y compañeras que están trabajando allí, así como entrenadores. Espero que las cosas vuelvan al sitio de donde nunca debieron salir", expresó Louzán en la firma del I Convenio Colectivo Arbitral Femenino en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Una polémica que viene después de que Kylian Mbappé haya bromeado con el 'meme' en el que aparecía el rostro del jugador superponiéndose al exlíder asiático Mao Zedong. Unas declaraciones que no tardaron en surgir efecto en China, con la suspensión de las emisiones de LaLiga en la televisión estatal CCTV, ya que el país oriental se consideró que el francés le "ha ofendido profundamente".

Como respuesta a esta decisión y la rescisión de contratos de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, Mbappé no tardó en disculparse tras lo sucedido. "Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen mía. Mi comentario fue imprudente y ahora comprendo que ha ofendido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido. Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente", manifestó.