Ramón Bilbao celebra su patrocinio con la selección española de fútbol con la campaña 'Levanta la copa' . - RAMÓN BILBAO

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La bodega Ramón Bilbao presenta la activación 'Levanta la copa' para celebrar su patrocinio de la selección española de fútbol antes de afrontar el Campeonato del Mundo de este 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y en el que 'La Roja' buscará su segundo título mundial.

Ramón Bilbao invita a disfrutar del fútbol desde la emoción mutua, sin prisa y con pequeños rituales que lo hacen inolvidable. 'Levanta la Copa' resignifica uno de los gestos más universales del fútbol: el brindis.

Ya no se brinda solo por la victoria sino por todo aquello que hace que el camino merezca ser vivido, los planes que surgen sin esperarlo, la tensión antes del pitido inicial y esa forma única de reunirse alrededor de algo que une.

Para Ramón Bilbao, 'Levanta la Copa' es el conjunto de iniciativas y experiencias diseñadas en torno al hito de este verano para acercarse de forma más relevante al consumidor. "Aspiramos a seguir elevando el valor de la categoría y posicionar Ramón Bilbao como un referente indiscutible en la categoria", aseguró Ángela Rich, Senior Brand Manager de Ramón Bilbao en España.

Con esta nueva etapa, Ramón Bilbao refuerza su vínculo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como vino oficial de la Selección española, uniendo dos referentes nacionales, el fútbol y el vino, alrededor de valores compartidos como la pasión, la celebración, la excelencia y la capacidad de emocionar.

Como parte de esta celebración, Ramón Bilbao presenta una edición especial y limitada de su referencia 'Crianza', que estrena una ilustración cambiando el emblemático globo, junto al logo de la RFEF.

La activación se enmarca dentro de 'Hechos para sentir', el nuevo posicionamiento de la bodega, que reivindica la importancia de parar, reconectar con los sentidos y transformar los momentos cotidianos en experiencias memorables.

Desde esa mirada, la bodega lleva su universo aspiracional al fútbol e invita a vivir cada partido de otra manera, donde cada partido deja de ser solo un resultado y se convierte en una experiencia que se recuerda.

"Esta colaboración con la Selección española supone una oportunidad única para reforzar el papel de Ramón Bilbao en uno de los territorios culturales más relevantes del país. Para nosotros, no se trata solo de acompañar sus éxitos, sino de estar presentes en esos momentos cotidianos donde realmente se vive y se siente el fútbol: alrededor de una mesa, en una conversación o compartiendo una copa de vino. El fútbol es emoción, es conexión y es celebración compartida, valores que forman parte de nuestro ADN y que conectan de forma natural con la Selección" señaló Alejandro Sánchez-Gómez, director de Marketing Zamora Company Iberia.