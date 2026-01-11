Raphinha: "Nunca voy a decir que estoy en mi mejor momento, tengo una exigencia bastante alta"

January 7, 2026, Jeddah, Saudi Arabia: Raphinha of Barcelona celebrates after scoring a goal during a Spanish Supercup semi final between Barcelona and Athletic Club at the King Abdullah Sports City stadium, in Jeddah - EUROPA PRESS/CONTACTO/RICARDO NOGUEIRO

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño Raphinha Dias, delantero del FC Barcelona, ha afirmado que "nunca" va "a decir" que está en su "mejor momento" porque se considera "una persona que tiene una exigencia bastante alta", tras haber marcado este domingo dos goles para el triunfo culé por 3-2 contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

"Yo nunca voy a decir que estoy en mi mejor momento, soy una persona que tiene una exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco siempre dar mi mejor por el equipo, ayudar tanto defensivamente como ofensivamente y aportar aquello que yo pueda aportar", declaró Raphinha en la rueda de prensa posterior al encuentro.

No en vano, fue elegido MVP de la final. "Agradezco que me hayan dado este trofeo, pero creo que hay otros jugadores que también podrían haberlo ganado. Lo más importante es lo que he dicho: doy mi mejor por el equipo y voy a seguir haciendo esto siempre", insistió el atacante del Barça desde el Estadio King Abdullah en Yeda (Arabia Saudí).

"Es un título y al final tenemos que darle el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar, y creo que lo hemos hecho muy bien los dos partidos. Yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente, y hemos controlado bastante el partido y nos hemos merecido la victoria", dijo.

Luego definió a Ronald Araujo como "un jugador para el equipo bastante importante". "Nosotros siempre lo vamos a apoyar. Ha pasado un momento un poco mal personalmente. Y acá es normal por la exigencia que tenemos, por vestir esta camiseta, por ser quienes somos", señaló después de que su compañero hubiera alzado el trofeo como capitán.

"Es normal que pase esto con él, podría haber pasado con otros también. Yo mismo en el club lo pasé bastante mal las dos primeras temporadas. Que Ronald pueda levantar este trofeo fue la demostración del cariño que tenemos por él y que contamos con él para todo", subrayó.

Igualmente elogió a su entrenador, Hansi Flick. "Siempre digo que fue la persona que me cambió todo. Al final yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera y la importancia es que llegó y habló conmigo, que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Creo que esto es lo que un jugador necesita", afirmó Raphinha al respecto.

"Una persona necesita saber que tu entrenador te da la confianza para hacer tu trabajo y que no importa lo que digan. Y él me ha dado la confianza que creo que necesitaba en este momento. Entonces he podido trabajar con la cabeza tranquila y hacer lo que sé hacer mejor, que es dar el mejor por el equipo. Al final, cuando trabajas bien, las cosas te salen", sentenció.

"Por la manera que jugamos, muchas veces los adversarios se ponen por detrás del balón, muchas veces en una línea más baja. Entonces, esto depende mucho de la manera en que entremos. Si somos agresivos, es normal que con el balón, como tenemos mucha posesión y tenemos mucha calidad individual en el equipo, es normal que el adversario se ponga por debajo. Pero la verdad, a mí no me ha sorprendido mucho. Yo particularmente ya lo esperaba", valoró sobre el plan del Real Madrid.

"Tenemos muy buena mentalidad en el vestuario. Y como siempre digo, nosotros cuando vestimos esta camiseta tenemos que tener el objetivo principal de ganar títulos. Y como tenemos muchos jugadores jóvenes que están empezando su carrera profesional y llegan con esta mentalidad, creo que las cosas son mucho más fáciles que si llegas con una mentalidad de solo vestir la camiseta", explicó Raphinha.

"Lo más importante obviamente es vestir la camiseta, pero tener la mentalidad ganadora, de querer ganar todo. Nosotros en el vestuario tenemos esta mentalidad y queremos ganar todo lo que es posible y creo que el equipo está muy bien", concluyó el atacante brasileño.