Raúl García: "No tiene sentido jugar la Supercopa en Arabia Saudí"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Athletic Club Raúl García ha asegurado que "no tiene sentido" que los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, entre ellos el conjunto bilbaíno, tengan que marcharse a Arabia Saudí para jugarla, y ha señalado que "ya no se piensa en el aficionado" y que todo está supeditado a intereses económicos.

"Yo soy muy claro: para mí, no tiene sentido. Estamos jugando un campeonato de nuestro país e irse a otro país no tiene sentido, solo el que sabemos que tiene. No quiero entrar en polémicas, pero no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que se tendría que jugar aquí", declaró en rueda de prensa.

Además, el navarro considera que la afición ha pasado a un segundo plano ante los intereses económicos que, a su parecer, guían al deporte. "Yo soy de los de antes. El fútbol ha cambiado y ya no se piensa en el aficionado. Ahora mismo lo que importa es generar, intentar sacar patrocinios...", enumeró.

"Nos estamos olvidando de lo básico, que es el fútbol, ese ambiente que hace que los partidos sean diferentes, que la afición disfrute con la familia, que los horarios sean lo más cómodos posibles... Es mi trabajo, me dedico a hacer esto. Desde que yo empecé ha cambiado mucho y me da pena, no te voy a engañar", continuó.

Este jueves, los 'leones' afrontarán la semifinal ante el Atlético en Riad (20.00 hora peninsular española) en busca de revalidar el título que ya alzaron en 2021 en La Cartuja. "No es nada fácil, pero ya lo hemos conseguido", indicó, recordando la final del pasado año ante el FC Barcelona (3-2).

Aunque son "conscientes" de lo que cuesta "sacar los partidos adelante", Raúl García incidió en que "la confianza en el grupo es la misma". "El equipo, desde que llegó el actual cuerpo técnico, ha ido en ascenso, está siendo más regular... Se puede hacer mejor y somos conscientes de ello", subrayó.

"Por historia, siempre salimos intentando demostrar quiénes somos, con la mentalidad de ganar los partidos. Son tres grandes equipos, pero dando el nivel que solemos dar, podemos volver a ganar", añadió, sin querer hablar del mal momento de su exequipo, el Atlético. "Los problemas de cada equipo que los solucione quien le pertenezca", concluyó.