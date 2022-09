Raúl de Tomás rompe su silencio y acusa al Espanyol de "expulsarle" del equipo que consideraba su "casa"

"Aunque todo se haya desencadenado de una manera tan traumática, siempre me sentiré 'perico' hasta la médula"

El delantero Raúl de Tomás, rompió su silencio este miércoles tras hacerse oficial su salida del RCD Espanyol al Rayo Vallecano, por lo que cargó contra el conjunto 'perico', a quien acusa de su "empeño" por "expulsarle" de un equipo al que consideraba como "su propia casa".

"Deberán ser ellos quienes expliquen el porqué del empeño por expulsarme de un equipo al que consideraba como a mi propia casa, poniendo en marcha una campaña desproporcionada de ataques personales que no deseo que sufra nadie", dijo el jugador en un comunicado publicado en redes sociales.

Raúl de Tomás se mostró muy molesto con la actitud de algunos responsables de la dirección del Espanyol. "En cuanto a aquellos que se han aprovechado de mi silencio para engrandecer sus intereses personalistas de una manera ruin y cobarde, usándolo también como cortina de humo para tapar una gestión directiva desafortunada tendrán que responder de sus actos sin parapetarse detrás de mí", añadió.

También, el jugador madrileño se refirió al director deportivo espanyolista, Diego Catoira, y al técnico, Diego Martínez, a quien les tiene "estima" por sus "méritos profesionales" pese a haberle "arrinconado e infravalorado", aunque acata "sin crítica" la decisión.

"Supongo que ellos entenderán que yo haya procurado encontrar una salida digna que me permitiera proseguir mi ilusión más profunda, la dejugar y dar lo mejor de mí en este deporte. Una ilusión a la que sitúo por encima de la retribución económica, o cualquier otro tipo de ventaja; a la vista está", añadió.

Por último, 'RDT' dedica el último punto del comunicado a la prensa, a la que guarda "un enorme respeto" y posteriormente carga contra el redactor del diario As, Alberto Martinez, que según el jugador "optó por contravenir las normas éticas de su oficio en vísperas del cierre de mercado".

Una situación en la que Raúl de Tomás pone punto y final a su vínculo con el cuadro catalán. "Durante las dos temporadas y media en las que he vestido, con el mayor de los orgullos, la camiseta del Espanyol, he procurado dedicar todas mis fuerzas y mi entera voluntad a entregarme en cuerpo y alma a este equipo, sin que me hayan importado la categoría o la situación en la tabla", indicó.

"Nada me hubiera gustado más que no haber tenido que difundir jamás este comunicado y centrarme únicamente en jugar al fútbol y en tratar de dar a los aficionados lo que de verdad esperan de mí. Aunque todo se haya desencadenado de una manera tan traumática, siempre me sentiré 'perico' hasta la médula y feliz por lo que he batallado para este club durante dos años y medio", concluyó.