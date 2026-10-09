Rayo y Athletic quieren dar un paso adelante en la vuelta de Vallecas

Archivo - El jugador del Athletic Club Iñaki Williams durante la última visita de los rojiblancos a Vallecas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano y el Athletic Club se miden este sábado en el estadio municipal de Vallecas (14.00 horas), en la jornada ocho de LaLiga EA Sports, en un partido que supondrá la vuelta de los madrileños al estadio de Vallecas después de haber ejercido la localía en Butarque en sus tres primeros partidos, frente un conjunto rojiblanco que busca establecerse en la primera mitad de la tabla.

Han pasado casi 150 días desde que el Rayo Vallecano ejerciera la localía en el estadio municipal de Vallecas. Un duelo ante el Villarreal en el que la victoria (2-0) permitió a los rayistas conseguir la permanencia de manera matemática. Ahora, y tras vivir en el exilio en las tres primeras jornadas como local en Butarque, el conjunto franjirrojo volverá a tener el apoyo de su barrio.

Será ante un rival histórico como el Athletic Club, cuya afición y la vallecana mantienen una relación más que cordial, y en un partido en el que ambos equipos buscan un triunfo que los aúpe a la zona noble de la tabla clasificatoria. Tanto Rayo como Athletic llegan al duelo igualados a ocho puntos, aunque los vascos con un partido menos, y a tres puntos del sexto puesto.

Un duelo en tierras vallecanas que se le ha dado bien al Athletic Club en la última década. Los rojiblancos no pierden desde la temporada 2014-15, habiendo conseguido cuatro triunfos y tres empates en sus últimas siete visitas.

Además, si se tienen en cuenta también los partidos en San Mamés, los vizcaínos encadenan nueve encuentros sin perder frente al Rayo --siete victorias y dos empates--. Aun así, los locales tienen motivos para ser optimistas, ya que solo ha perdido en uno de sus últimos 16 partidos en casa.

En lo deportivo, el Athletic llega mermado después de haber perdido durante el parón a dos de sus jugadores más importantes por lesión: Nico Williams y Oihan Sancet. Ambos serán baja en Vallecas. Ante esto, Edin Terzic tendrá que optar en la media punta por Peio Canales y en el costado izquierdo por Álex Berenguer. Además, la otra gran duda de los rojiblancos estará en la punta, donde Maroan Sannadi podría ocupar la punta de ataque, tras ser el autor del tanto del triunfo ante la Real Sociedad en la Euskal Txapela (0-1).

Por su parte, los de Beñat San José tienen las dudas de Iván Balliu y Luiz Felipe, así como la baja confirmada de Augusto Batalla. La buena noticia para los vallecanos será la vuelta de Adria Pedrosa, recuperado de sus molestias musculares, e Isi Palazón, que vuelve tras perderse cinco encuentros. De hecho, la titularidad del murciano o de Pedro Díaz es la principal duda en el once de los vallecanos.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 8 DE LALIGA EA SPORTS

-Sábado 10 de octubre

Rayo Vallecano - Athletic Club. Sánchez Martínez (C.Murciano) 14.00.

D. Alavés - At. Madrid. Quintero González (C.Andaluz) 16.15.

FC Barcelona - Getafe. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30.

Real Madrid - Villarreal. Diaz de Mera Escuderos (C.c-manchego) 21.00.