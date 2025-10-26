Rayo Vallecano - Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vallecas calibrará la resaca europea de un Rayo que en la Conference League, por ahora, sonríe. La última de esas sonrisas costó más de lo previsto en su reciente visita al Häcken, saldada con un polémico 2-2 'in extremis', penalti incluido. Ese empate prolongó el buen estado de forma de los rayistas, que antes habían hilvanado tres triunfos. Ahora, en Liga buscarán colocarse en la primera mitad de la tabla ante el Alavés.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Valentín, Ciss, Isi; Pérez, Alemao y De Frutos.

Alavés: Sivera; Calebe, Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Ibáñez, Blanco, Rebbach; Martínez y Boyé.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Alavés de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 26 de octubre a las 21.00 horas en el estadio de Vallecas.

DÓNDE VER

El duelo entre los madrileños y los vitorianos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.