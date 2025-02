El Rayo Vallecano examina ante el Villarreal su ambición y Alavés y Espanyol tienen duelo directo

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano y el Villarreal CF vivirán este sábado un duelo con sabor europeo y de menos urgencias que el que tendrán en Mendizorroza el Deportivo Alavés y el RCD Espanyol, pues ambos luchan por la supervivencia en LaLiga EA Sports, en partidos correspondientes a la vigesimoquinta jornada del campeonato doméstico.

En el Estadio de Vallecas (16.15 horas) se verán las caras el quinto clasificado, el Villarreal CF, y el sexto, el Rayo Vallecano, dos equipos que están además en una línea bastante sólida de juego y resultados pese a sus reveses de la pasada jornada.

El conjunto franjirrojo perdió el pasado lunes por 1-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, pero dejó clara ante el FC Barcelona la solidez que le había llevado a encadenar nueve partidos ligueros sin perder y presentar candidatura a jugar en Europa la temporada que viene.

A eso mismo aspira el 'Submarino Amarillo', que tampoco ganó su último compromiso liguero, debido al 1-1 que firmó en el Estadio de la Cerámica en el derbi contra el Valencia y del que estuvieron atentos los pupilos de Íñigo Pérez de cara a su sexto puesto (35 pts.). Ahora tendrán que defenderse ahí del perseguidor RCD Mallorca, que está un punto por debajo, y de Betis y Osasuna, que están a dos de distancia.

En este sentido, ese empate frente a los 'ches' hizo que los de Marcelino García Toral no pudieran acercarse a la cuarta plaza del Athletic Club, al que tiene a vista de cuatro puntos, aunque su actual quinta posición puede valer este año para jugar la Liga de Campeones.

El Rayo recibirá al Villarreal en busca de mantener su gran momento en casa, donde ha ganado sus tres últimos partidos y no pierde desde hace casi tres meses (1-2 vs Athletic Club). Lo refrendará entonces el cuadro castellonense, que no pudo con el madrileño en la primera vuelta (1-1), pero que es el tercer mejor visitante del campeonato.

El técnico franjirrojo, Íñigo Pérez, podría mantener el mismo once titular que ante el FC Barcelona, aunque Óscar Valentín y Gerard Gumbau podrían ser novedades, mientras que Marcelino García, que sigue con la baja de Gerard Moreno, podría meter al delantero Thierno Barry y al central Willy Kambwala como novedades.

DUELO DE MÁXIMA TENSIÓN EN VITORIA

Por otro lado, la actividad sabatina se abrirá a las 14.00 horas en el Estadio de Mendizorroza, midiéndose Alavés y Espanyol en un duelo vital por la permanencia en Primera División. El choque es más urgente para el conjunto vitoriano, que va penúltimo con 22 puntos y está a dos de los espanyolistas, aunque las dinámicas de ambos son dispares.

Los babazorros llevan dos de los últimos 12 puntos, mientras que los pericos están siendo más regulares, con nueve de los últimos 18 puntos y sólo la derrota en el último suspiro ante la Real Sociedad, aunque les falta rematar más a domicilio.

El Alavés, que la semana pasada en Butarque dejó escapar tres puntos importantes ante el CD Leganés, sabe que el triunfo le hará salir del descenso provisionalmente, hasta que juegue después el Valencia ante el Atlético de Madrid, pero tendrá que romper su mala racha desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo; el equipo vasco no sabe lo que es ganar ante su afición con el técnico argentino y no lo hace desde el pasado 1 de noviembre (1-0 vs Mallorca).

De todos modos, el Espanyol, que viene de empatar (1-1) el pasado fin de semana en casa ante el Athletic, tampoco puede presumir de sus mejores números a domicilio. El conjunto blanquiazul es el peor visitante del campeonato con sólo dos puntos de 33 posibles y tratará de romper esta dinámica para mantenerse fuera del peligro para lo que necesita sobre todo mejorar ofensivamente.

El 'Chacho' Coudet podría introducir en su once las novedades en defensa de Santiago Mouriño, mientras que su homólogo espanyolista, Manolo González, podría repetir su último once con la duda entre Carlos Romero y Brian Oliván en el lateral izquierdo.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 25 DE LALIGA EA SPORTS.

Alavés - Espanyol. Pulido Santana (C. Canario) 14.00 horas.

Rayo Vallecano - Villarreal. García Verdura (C. Catalán)16.15.

Valencia - Atlético de Madrid. Busquets Ferrer (C. Balear) 18.30.

Las Palmas - FC Barcelona. Cordero Vega (C. Cántabro)21.00.