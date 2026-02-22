RC Celta - RCD Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

RC Celta y RCD Mallorca se medirán con distintos objetivos pero igualmente dispuestos a sumar, para pelear por la zona europea y por salir de la zona de descenso, dos batallas que están pobladas de candidatos. El equipo gallego llega inmerso en su 'playoff' de la Liga Europa por acceder a octavos de final, después del 1-2 a domicilio contra el PAOK que tendrá que hacer bueno el jueves en Balaídos.

POSIBLES ALINEACIONES

RC Celta: Radu; Rueda, Rodríguez, Starfelt, Alonso, Miguenza; Román, Fer López; Jutglá, Durán y Hugo Álvarez.

RCD Mallorca: Román; Maffeo, David López, Raíllo, Valjent, Lato; Luvumbo, Samú Costa, Darder, Virgili; y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a RC Celta y RCD Mallorca de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 22 de febrero a las 18.30 horas en el Abanca Balaídos.

DÓNDE VER

El duelo entre los vigueses y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.