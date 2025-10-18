RC Celta - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El RC Celta y la Real Sociedad vivirán un duelo con muchos más apuros en el Balaídos. Ambos equipos, que aspiraban al inicio del curso a estar peleando por los puestos europeos, están sumidos en la parte baja de la clasificación y necesitan el triunfo para poder respirar.
POSIBLES ALINEACIONES
RC Celta: Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Damián, Moriba; Aspas, Borja Iglesias y Bryan.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Brais, Gorrotxa, Herrera; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a RC Celta y Real Sociedad de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 19 de octubre a las 16.15 horas en el Movistar LaLiga.
DÓNDE VER
El duelo entre los vigueses y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.