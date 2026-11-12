El RC Deportivo suspende los abonos revendidos por sus aficionados para el partido contra el FC Barcelona

Archivo - Escudo del RC Deportivo, en Riazor. - Alberto Brevers / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo suspendió los abonos y las entradas de los aficionados implicados en la reventa de sus localidades para el partido contra el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports el 29 de noviembre, y les advirtió de podrían perder su condición de abonados del club.

"Una vez identificados los abonados implicados, el club ya ha procedido a suspender sus abonos para el partido mencionado y abrirá los correspondientes procedimientos disciplinarios. Estos procedimientos podrían concluir con la cancelación definitiva de su condición de abonado, de conformidad con la normativa aplicable", informó este jueves la entidad gallega en sus redes sociales.

Asimismo, advirtió de la circulación de entradas falsificadas para este encuentro y recordó a sus aficionados la importancia de adquirirlas exclusivamente a través de los canales oficiales del RC Deportivo, ya que la compra de entradas en plataformas no autorizadas o a particulares conlleva un riesgo de fraude y no garantiza el acceso al estadio.

"El club seguirá vigilando y tomando medidas contra estas prácticas para proteger a sus abonados y garantizar la seguridad en el acceso al estadio", concluyó el comunicado.