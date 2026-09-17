El RCD Espanyol busca resarcirse ante un Elche con Anselmi en el alero

El entrenador del Elche CF, Martín Anselmi, afronta su primera 'final' en el banquillo franjiverde contra el RCD Espanyol en Cornellá. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El técnico argentino afronta en Cornellá su primera 'final' en el banquillo del colista antes del parón

BARCELONA/ELCHE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

RCD Espanyol y Elche CF abren este viernes (21:00 horas) la séptima jornada de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium, en un encuentro en el que los locales pretenderán resarcirse de la derrota en Butarque contra el Rayo antes del parón internacional, y que los franjiverde afrontan como una 'final' porque el futuro de su entrenador, Martín Anselmi, podría estar en el alambre.

Los 'pericos' querrán lamerse las heridas tras el traspié (2-1) en el exilio del Rayo Vallecano en Leganés y, de paso, volver a la senda de la victoria como locales que los de Manolo González no logran desde la primera jornada del presente curso 2026-27.

Para ello, el Espanyol se aferra al gran estado de forma de su delantero Roberto Fernández, que apunta a la titularidad y que se ha convertido, con 6 tantos, en uno de los máximos anotadores en el arranque de LaLiga EA Sports. Además, el técnico gallego tiene como argumentos la solidez defensiva de un grupo que es de los menos goleados (7 tantos) de la categoría.

Por este motivo tampoco se esperan rotaciones en la zaga blanquiazul, con Unai Núñez, que podría sustituir al sancionado El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Hartman, que pueden partir de inicio, acompañados de Edu Expósito y Urko González soportando desde la medular equilibrio del juego y generando jugadas prometedoras a los hombres de arriba como Bryan Zaragoza, Javier Hernández o Dolan.

Objetivo similar, el de buscar un triunfo redentor, tendrá el conjunto ilicitano, que vieron cómo volvía a escapársele -tal y como le sucedió frente a la Real Sociedad- en los últimos instantes un punto frente al Real Madrid (2-3) después de igualar un 0-2 en contra, y en el que el meta argentino Matías Dituro sigue sumando dudas.

Estas incógnitas se trasladan también al banquillo franjiverde, en el que Martín Anselmi se halla en una situación de alerta después de que el equipo se haya situado como colista, sin conocer la victoria y con apenas dos puntos -los empates con Deportivo y Athletic Club en Riazor y San Mamés- en las seis primeras jornadas del campeonato.

La buena imagen exhibida en la segunda parte contra el Real Madrid y la racha goleadora de Fernando 'Fer' Niño, con 3 tantos, junto al liderazgo de Lemar son los 'brotes verdes' a los que el entrenador argentino puede aferrarse para salvar la primera 'pelota de partido' antes del parón. En cambio, la endeblez defensiva -16 goles encajados- sigue siendo su principal hándicap.

"Quiero que mi equipo sea competitivo, y competir es ser inteligente: jugar por momentos en bloque bajo, ir a la presión, acumular pases o jugar en largo. Es lo que te pide el juego", esgrimió este jueves en rueda de prensa Anselmi.

Sin el concurso del lesionado Yago Santiago, el preparador argentino podría repetir la línea defensiva -Sangaré, Redondo, Chust y Revivo-, y dar entrada a Lemar junto a Gonzalo Villar en el centro del campo. La duda está en el ataque, donde decidirá si apuesta sólo por Fer Niño o añade al combativo Abiel Osorio, que se estrenó como goleador contra el Madrid de Mourinho.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 7 LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 18 de septiembre.

RCD Espanyol - Elche CF. 21.00.

-Sábado 19 de septiembre.

CA Osasuna - Rayo Vallecano. 14.00.

Athletic Club - Deportivo Alavés. 16.15.

RC Celta - Racing Club. 18.30.

Sevilla FC - FC Barcelona. 21.00.

-Domingo 20 septiembre.

Getafe CF - Málaga CF. 14.00.

Atlético de Madrid - Real Madrid. 16.15.

Villarreal CF - Levante UD. 18.30.

RC Deportivo - Real Betis. 18.30.

Valencia CF - Real Sociedad. 21.00.