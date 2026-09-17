El Betis alarga su buen momento a costa de un feo Getafe y el Villarreal reacciona en Málaga

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha vencido por 1-0 al Getafe CF en la jornada 6 de LaLiga EA Sports, alargando los sevillanos su buen momento a costa de un adversario sin pólvora en ataque, durante un jueves donde el Villarreal CF ha ganado por 1-3 en su visita al Málaga CF, con remontada incluida.

En el Estadio de La Cartuja, los visitantes pronto crearon peligro con un balón suelto que casi cazó Iván Azón; Álvaro Valles salió a tiempo y luego paró un remate posterior de Mario Martín. Aparte de eso, el Betis no sufrió durante la primera mitad del partido y, a la media hora, se acercó al gol con un zurdazo de Antony que el portero David Soria desvió al palo.

En el 31' Facundo Bernal envió demasiado alto un tiro lejano, pero sí acertó poco antes del descanso su compañero Ez Abde. Él domó un pelotazo con el cuerpo, con su brazo izquierdo pegado, y abrió hacia banda derecha para Antony; éste raseó un pase para que Troy Parrott casi en la línea de fondo centrase al corazón del área, donde Abde marcó de diestra el 1-0.

Validada por el equipo arbitral tras varios minutos, esa diana hizo que José Bordalás moviera fichas al regreso de vestuarios. Saltaron al campo Johan Mojica y un Enes Ünal que incordió al portero rival en el 50' con un disparo centrado a media altura. La réplica apenas tardó, en botas de Isco Alarcón, si bien mandó fuera su derechazo forzado en posición franca.

El partido se puso bronco, expulsión incluida del azulón Mario Martín por dos amarillas. Antony en el 81' acabó en fallo un gran eslalon y en el 85' Zaid Romero le negó el gol tras un tiro cercano. Valles esquivó miedos en el tiempo añadido tapando un remate a bocajarro de Ünal y los béticos sellaron así su triunfo para lucir 15 puntos; el Getafe solo tiene cinco.

DOMINIO VISITANTE EN LA ROSALEDA

Los mismos cinco puntos tiene el Villarreal gracias a su primer triunfo oficial de esta campaña 2026-27. Eso sí, le costó al 'Submarino Amarillo' pese a su mayor posesión en un primer periodo donde La Rosaleda celebró el 1-0 con algo de suerte. En el 12' lanzó un contragolpe David Larrubia con un gran giro en el centro del campo, y abrió a la derecha para Juan Cruz.

El ex de Betis y Leganés centró raso al punto de penalti y el remate de Carlos Dotor tropezó en Pau Navarro para coger una parábola que batió al portero visitante. Aun así, los pupilos de Iñigo Pérez siguieron intensos y Alberto Moleiro convirtió en gol (40') una asistencia baja de Ilias Akhomach, que había apurado hasta línea de fondo tras un jugadón suyo.

En el tiempo de propina, Moleiro y Akhomach cuajaron otro ataque, donde Ayoze Pérez asistió a Pape Gueye por entre las piernas de un zaguero rival y el senegalés anotó el 1-2 a placer. Aunque el equipo 'boquerón' realizó sustituciones en el descanso, el 'Submarino' continuó mejor y merodeó el gol más veces, incluyendo un punterazo de Georges Mikautadze al poste.

Tajon Buchanan tampoco vio portería después en un cabezazo de soslayo, pero la insistencia de los castellonenses tuvo premio con su tercera diana en el 86', penalti transformado por Gueye en un lance donde se le había anulado un gol al voluntarioso Carlos Romero por fuera de juego. De este modo, el Málaga consumó otra derrota y sigue en descenso con tres puntos.