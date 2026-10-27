El RCD Espanyol destituye a Manolo González

Manolo González durante un partido con el RCD Espanyol - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol comunicó este martes la destitución como técnico de Manolo González después de la eliminación sufrida en la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre ante el Sestao River de Primera RFEF por 4-3 y agravar el mal momento deportivo del equipo.

"El RCD Espanyol ha decidido poner fin a la etapa de Manolo González como entrenador del primer equipo. El club y el técnico gallego separan sus caminos después de más de tres temporadas y 107 partidos oficiales al frente del primer equipo blanquiazul, un período durante el cual el entrenador ha dejado su impronta personal y profesional tanto en el terreno de juego como en el trabajo del día a día", señaló el conjunto catalán en un comunicado.

González llegó al cargo en marzo de 2024 desde el filial y como sustituto del destituido Luis Miguel Ramis, logrando ese año el ascenso a LaLiga EA Sports. El catalán logró mantener al equipo en la máxima categoría en sus dos años y mantuvo la confianza del club pese a que en la temporada pasada encadenó 18 jornadas sin ganar, una racha de la que salió al final para sellar la permanencia. En la actual, el conjunto blanquiazul no ha empezado nada bien y sólo ha ganado dos de sus diez encuentros, sumando uno de los últimos 15 puntos que le dejaban en puestos de descenso.

De todos modos, el club 'perico' recordó que "a base de esfuerzo, dedicación y sacrificio", el técnico "logró abrirse camino hasta consolidarse como entrenador de Primera División" y que durante sus dos temporadas "completas" en LaLiga EA Sports "logró los objetivos deportivos marcados y mantener al equipo en la élite del fútbol español, demostrando capacidad de trabajo y compromiso en una de las competiciones más exigentes del fútbol profesional".

"La trayectoria profesional de Manolo González constituye un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. El técnico blanquiazul ha recorrido las diferentes categorías del fútbol, desde el fútbol más modesto hasta alcanzar la máxima división, construyendo su carrera paso a paso, a través del aprendizaje y del trabajo diario", remarcó el Espanyol.

Este subrayó que el pasado 7 de septiembre, González alcanzó los 100 partidos oficiales al frente del primer equipo, convirtiéndose en el noveno entrenador con más encuentros dirigidos en la historia del club y en el primero en superar esta cifra desde Mauricio Pochettino.

"El RCD Espanyol, en nombre de su presidente, Alan Pace, y de su Consejo de Administración, quiere expresar su agradecimiento a Manolo González por el trabajo, la implicación y el esfuerzo demostrados desde su llegada al banquillo del primer equipo. El club valora especialmente la profesionalidad y el compromiso con el que ha desarrollado su labor durante esta etapa, así como la dedicación con la que ha afrontado los retos deportivos. Asimismo, aprovecha estas líneas para desear a Manolo González mucha suerte y logros en sus futuras etapas profesionales, así como en el ámbito personal", sentenció.

La destitución de Manolo González es la tercera de un técnico de LaLiga EA Sports en esta temporada 2026-2027 tras las de Carlos Corberán en el Valencia CF y de Luis Miguel Ramis en el CA Osasuna.