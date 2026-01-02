RCD Espanyol - FC Barcelona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones del derbi catalán. - EPDATA

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol recibe este sábado al FC Barcelona en el RCDE Stadium en el derbi barcelonés de la jornada 18 de LaLiga EA Sports, un duelo marcado sin duda por el regreso del portero Joan Garcia a la que fue su casa hasta el pasado curso y por un ambiente tenso en la previa que ambos equipos esperan que quede en pura rivalidad, para que el partido de fútbol entre dos equipos que están en un gran momento sea lo que más luzca.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko González, Edu Expósito, Milla; Kike García y Roberto.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong; Lamine, Fermín, Raphinha; y Ferran.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Barça de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 3 de enero a las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los azulgranas se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga y Movistar Plus+.