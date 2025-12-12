RCD Mallorca - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

RCD Mallorca - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.
Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 18:59
   MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Se darán cita en el Estadi Mallorca Son Moix el necesitado RCD Mallorca, que está coqueteando con los puestos de descenso, y el Elche CF, mucho más aliviado en la tabla, pero con problemas para puntuar a domicilio.

   POSIBLES ALINEACIONES

   RCD Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Morlanes; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

   Elche: Iñaki Peña; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Redondo, Aguado, Febas; Álvaro Rodríguez y Mir.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Mallorca y Elche de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de diciembre a las 16.15 horas en Son Moix.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los bermellones y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.

