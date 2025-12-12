RCD Mallorca - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Se darán cita en el Estadi Mallorca Son Moix el necesitado RCD Mallorca, que está coqueteando con los puestos de descenso, y el Elche CF, mucho más aliviado en la tabla, pero con problemas para puntuar a domicilio.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Morlanes; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Elche: Iñaki Peña; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Redondo, Aguado, Febas; Álvaro Rodríguez y Mir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Mallorca y Elche de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de diciembre a las 16.15 horas en Son Moix.

DÓNDE VER

El duelo entre los bermellones y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.