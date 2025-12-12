RCD Mallorca - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Se darán cita en el Estadi Mallorca Son Moix el necesitado RCD Mallorca, que está coqueteando con los puestos de descenso, y el Elche CF, mucho más aliviado en la tabla, pero con problemas para puntuar a domicilio.
POSIBLES ALINEACIONES
RCD Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Morlanes; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.
Elche: Iñaki Peña; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Redondo, Aguado, Febas; Álvaro Rodríguez y Mir.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Mallorca y Elche de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de diciembre a las 16.15 horas en Son Moix.
DÓNDE VER
El duelo entre los bermellones y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.