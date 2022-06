El RCDE Stadium acoge la primera edición de 'Oh My Gol!' el 11 de junio

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estadio del Espanyol, el RCDE Stadium, acogerá el 11 de junio la primera edición del macroconcierto 'Oh My Gol! La Liga Music Experience', que contará con los artistas internacionales Rauw Alejandro, Bizarrap, María Becerra, Steve Aoki, Juan Magán y Ana Mena.

El macroconcierto, que está organizado por La Liga y Never say never -la agencia de Andrés Iniesta-, se celebra con "ánimo de seguir ofreciendo nuevas experiencias de entretenimiento para todos sus aficionados, en especial los más jóvenes", explica LaLiga.

Se trata de una "celebración de final de temporada que quiere seguir uniendo fútbol y emoción a través de la música". "Oh My Gol! LaLiga Music Experience cambiará su localización cada año, celebrando todas sus ediciones en estadios de LaLiga Santander, siendo el RCD Espanyol de Barcelona el primer anfitrión en 2022", informa el organismo presidido por Javier Tebas.