Real Betis - Atlético de Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid afrontará este lunes un nuevo examen para comprobar su poca fiabilidad a domicilio y la herida de la goleada encajada en el Emirates Stadium en la visita al Estadio de La Cartuja a un Real Betis que pondrá a prueba su ambición y que podría sobrepasarle para situarse en puestos de acceso a la Liga de Campeones.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Fornals, Amrabat, Lo Celso; Antony, Cucho y Abde.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Koke, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González; y Julián Álvarez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Betis y Atlético de Madrid de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el lunes 27 de octubre a las 21.00 horas en el estadio de La Cartuja.

DÓNDE VER

El duelo entre los verdiblancos y los colchoneros se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.