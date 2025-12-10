Real Betis y Celta quieren afianzarse en el Top 8

El extremo brasileño del Real Betis Antony Dos Santos. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este jueves Croacia para medirse al Dinamo de Zagreb (18.45), en la jornada seis de la fase liga de la Liga Europa, en un partido en el que buscan un tercer triunfo europeo consecutivo que les asiente entre los ocho primeros clasificados, mientras que el RC Celta recibe en Balaídos al Bolonia italiano (21.00), un duelo en el que quiere trasladar a la competición europea la euforia de la victoria en Liga en el Santiago Bernabéu y, de paso, recuperar un lugar en el Top 8.

El Real Betis quiere dar un golpe encima de la mesa en sus aspiraciones a acabar entre los ocho primeros clasificados de la fase liga de la Europa League. Para ello, los pupilos de Manuel Pellegrini necesitarán sumar su tercer triunfo consecutivo en la competición en Zagreb ante un rival que arrancó la competición con dos triunfos y un empate, pero al que las derrotas ante Celta y Lille han complicado sus opciones de clasificación.

Los verdiblancos, quintos con 11 puntos y a uno del líder, quieren prolongar su buena racha esta temporada lejos del estadio de La Cartuja. Hasta el momento se mantienen invictos como visitantes, donde han ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Además, en clave europea, el Betis ha sumado cuatro de los seis puntos disputados a domicilio, no encajando ningún gol en ninguno de estos partidos.

Pero no lo tendrá fácil ante el líder de la liga croata, que viene de empatar el pasado fin de semana ante su máximo rival doméstico, el Hajduk Split (1-1). Además, los verdiblancos ya saben lo que es naufragar en el estadio Maksimir de Zagreb, ya que hace dos temporadas quedaron apeados de la Conference League después de empatar allí en el encuentro de vuelta (1-1). Antes, en el Benito Villamarín, los croatas habían tomado ventaja en la eliminatoria con un resultado de 1-2.

En cuanto a lo deportivo, Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo, Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat e Isco, por lesión, ni tampoco con el sancionado Ricardo Rodríguez, lo que han hecho que el canterano Carlos de Roa sea la gran novedad de la convocatoria. Sí estarán en Zagreb Antony, Ez Abde y Cedric Bakambu, que apuntan a conformar el tridente ofensivo bético.

Por su parte, en el lado croata, el técnico Mario Kovacevic tiene las bajas de los delanteros Cardoso Varela, Mateo Lisica, por lesión, y Luka Stojkovic, por sanción, por lo que Dion Beljo, máximo goleador del equipo en la competición con dos tantos, será titular. También apunta al once el español Sergio Domínguez, mientras que Gonzalo Villar, ex de Getafe y Granada, esperará su turno desde el banquillo.

En Balaídos, el RC Celta quiere olvidarse de la derrota sufrida en Bulgaria ante el Ludogorets con un triunfo ante un rival directo por el Top 8 como el Bolonia, que sólo suma un punto menos que los gallegos. Los de Giráldez abandonaron las ocho primeras posiciones en la pasada jornada, aunque los tres puntos frente a los italianos les devolverían a una situación privilegiada.

Además, el estado anímico del equipo está por las nubes después de ganar en el Santiago Bernabéu ocho años después. Ante el Real Madrid, el Celta firmó un partido sobresaliente, superando en juego a los de Xabi Alonso y siendo certeros de cara a puerta. Ahora, quieren trasladar ese buen resultado a la competición europea, y de paso poner fin a una racha de dos derrotas seguidas como local.

Y es que el rendimiento en casa en la Europa League está siendo el dulce oasis de una temporada complicada en cuanto a resultados en Balaídos. Las victorias continentales ante PAOK (3-1) y Niza (2-1) son las únicas de los gallegos en casa esta temporada, y frente al Bolonia buscarán seguir con el pleno. No será sencillo ante un equipo italiano que encadena siete partidos consecutivos sin perder a domicilio --cuatro triunfos y tres empates--.

En lo deportivo, el Celta, que no ha perdido como local ante equipos italianos nunca, sólo tiene la baja de Pablo Durán, máximo goleador celtiña en Europa. Además, se esperan rotaciones con respecto al once del Bernabéu, dando entrada de inicio a jugadores como Iago Aspas, Ferran Jutglá o Williot Swedberg en ataque, o Fran Beltran en el centro del campo. Todo ello, para intentar hacer frente a una de las mejores defensa de la competición, pero que llega con las bajas de Nicolo Casale, Martin Vitik y el guardameta Lukasz Skorupski.