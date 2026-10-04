El Real Betis conquista la X edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures - LALIGA

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se proclamó campeón de la X edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures después de imponerse (2-3) a River Plate este domingo en la final de la cita celebrada en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando (Estados Unidos).

Antes, en semifinales, la cantera bética se impuso al Atlético de Madrid por 1-2 y fue a la final queriendo hacer doblete y valer su estatus de campeón del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures del pasado mes de marzo. River, que había doblegado (1-2) a CR Flamengo, se adelantó en la final contra los de Sevilla.

Pese al mal inicio, los nervios también pesaron en el equipo argentino y el Betis aprovechó un error para hacer el 1-1 con un tanto en propia puerta. La alegría duró poco a los andaluces, pero en el segundo tiempo Jásper dio el título al equipo español con un doblete. El portero del Betis Álvaro fue decisivo también.