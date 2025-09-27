Real Betis - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se enfrenta este domingo a Osasuna en el estadio de La Cartuja, en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los andaluces necesitan la victoria si quieren acabar el fin de semana en puestos europeos, mientras que los rojillos buscan el que sería su primer punto lejos de El Sádar en este curso.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Pau López; Bellerín, Valentín, Natan, Junior; Fornals, Altimira; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho.

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir y Moi Gómez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Betis y Osasuna de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 28 de septiembre a las 21.00 horas en el estadio de La Cartuja.

DÓNDE VER

El duelo entre los verdiblancos y los navarros se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.