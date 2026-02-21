Real Betis - Rayo Vallecano: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis regresa a La Cartuja en un encuentro de Liga 20 tres semanas después de ganar al Valencia (2-1). Los de Manuel Pellegrini buscarán ante el Rayo Vallecano encadenar su cuarta victoria consecutiva, tres puntos que le permitirían colocarse a uno del cuarto puesto, a espera de lo que haga el Atlético de Madrid frente al RCD Espanyol en el Riyadh Air Metropolitano.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodríguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Bakambu y Ez Abde.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Valentín, Ciss; Isi, Akhomach, Álvaro García; de Frutos.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Betis y Rayo Vallecano de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de febrero a las 16.15 horas en La Cartuja.

DÓNDE VER

El duelo entre los verdiblancos y los rayistas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.