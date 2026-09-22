Real Betis y UNICEF España se unen para donar 8.000 kits educativos. - REAL BETIS

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Real Betis y UNICEF España se han unido para impulsar el acceso a la educación de los niños más desfavorecidos y pretenden alcanzar la donación de 8.000 kits educativos con recursos como cuadernos, lápices o mochilas para que los adolescentes aprendan, crezcan y construyan su futuro.

Con el objetivo de contribuir a que la infancia pueda acceder a las oportunidades que ofrece la educación, la Fundación del Real Betis y UNICEF España han puesto en marcha 'El Betis hace escuela', una campaña que protagonizada por el exjugador Joaquín Sánchez y los futbolistas Pablo Fornals y Marc Bartra que une el fútbol y la solidaridad para facilitar el acceso a la educación y movilizar a toda la comunidad verdiblanca.

La campaña cobra especial relevancia en un contexto global en el que el acceso a la educación sigue siendo un desafío para millones de niños y niñas vulnerables. Según UNICEF, alrededor de 273 millones de niños, niñas y jóvenes estaban sin escolarizar en el mundo en 2024 y la situación podría agravarse debido a los recortes en la financiación educativa.

La organización estima que, si esta tendencia continúa, otros seis millones podrían quedar fuera de la escuela antes de finalizar 2026. En este escenario, garantizar el acceso a materiales escolares básicos y a oportunidades de aprendizaje resulta más necesario que nunca.

Con cada aportación, la afición bética contribuirá a acercar los recursos educativos allí donde más se necesitan. Para colaborar hay que entrar en la web 'colabora.unicef.es/betis-hace-escuela', y seleccionar los kits con los que se quiere contribuir al reto.