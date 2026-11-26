Real Betis vs Rayo Vallecano: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis recibe al Rayo Vallecano en el Estadio La Cartuja en un duelo de la jornada 14 de LaLiga EA Sports donde los verdiblancos administran esfuerzos tras su compromiso europeo y el conjunto franjirrojo pretende reaccionar tras la derrota sufrida en la jornada anterior.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals, Isco; Antony, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme.

Rayo Vallecano: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López, Isi Palazón; Jorge de Frutos, Álvaro García, Sergio Camello.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El partido tendrá lugar el sábado 28 de noviembre a partir de las 14:00 horas (hora peninsular) en el Estadio La Cartuja. El choque se emitirá en directo en España a través de Movistar LaLiga TV y las plataformas asociadas con derechos de emisión, con seguimiento en directo y cobertura completa en la web de Europa Press.