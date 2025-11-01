La Real golpea por tres al Athletic y el Villarreal fulmina al Rayo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad se llevó (3-2) el derbi vasco contra el Athletic Club este sábado en la jornada 11 de LaLiga EA Sports celebrado en el Reale Arena, un punto de inflexión que buscaban ambos pero que fue 'txuri-urdin', mientras que el Villarreal goleó (4-0) al Rayo Vallecano para afianzarse como uno de los mejores.

Tanto los de Sergio Francisco como los de Ernesto Valverde necesitaban los tres puntos y el impulso del derbi, en medio de un mal primer tramo de campaña, y la Real hizo más méritos bajo la lluvia incesante en el Reale Arena. La intensidad en el uno contra uno por todo el campo dejó pocas ocasiones en el primer tiempo, pero antes del descanso llegaron los goles.

Ander Barrenetxea, cojo y cerca de ser sustituido pero una vez más el mejor de la Real, puso el centro que terminó en el 1-0 de Brais Méndez, pero la reacción del Athletic llegó rápido, con el 1-1 de Gorka Guruzeta. El jarro de agua fría no impidió que la Real volviera de nuevo mejor de los vestuarios e hiciera el 2-1.

Un golazo de Gonçalo Guedes dio el mando a los locales, mientras Valverde buscaba la solución a la falta de producción ofensiva con Nico Williams. Sin embargo, fue en un remate hacia atrás de Vivian y el rechace que cazó Robert Navarro como empató el Athletic. En el bando local, Take Kubo fue el as en la manga de Sergio Francisco, y los de San Sebastián mantuvieron la fe hasta el descuento.

En el 92', Jon Gorrotxategi reventó la red con su primer gol en la elite para desatar la euforia en Anoeta. Tres jornadas seguidas sumando para el equipo 'txuri-urdin', 12 puntos por los 14 de un Athletic que sigue su mala dinámica, comparado sobre todo con la temporada pasada, lejos de esa versión de equipo Champions.

En sesión matinal, el Villarreal se colocó segundo, a falta de que juegue el FC Barcelona el domingo, y frenó de golpe en La Cerámica la buena racha del Rayo. Los de Marcelino García Toral se mostraron como un equipo peligroso, con pegada y mucha calidad para dominar los partidos y castigar cualquier error del rival.

Gerard Moreno, homenajeado por 300 partidos de amarillo, hizo el 1-0 en una gran acción individual a los 20 minutos. Las dudas sobre la actuación del VAR con la línea del fuera de juego no impidieron que el Villarreal tomara el control y empezara a desplegar su fútbol con la gran actuación de Alberto Moleiro.

El cuadro local hizo tres goles en 10 minutos al poco de reanudarse el encuentro en el segundo tiempo. El canario firmó un golazo para el 2-0 y Santi Comesaña y Ayoze Pérez desataron la tormenta perfecta de un Villarreal que piensa en grande esta campaña. Mientras, el Rayo, que traía tres victorias seguidas, se llevó un correctivo con el que pierde el ritmo de la zona noble.