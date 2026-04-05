El Real Madrid aplaza el alirón del FC Barcelona en la Liga F Moeve hasta después del parón

Archivo - Linda Caicedo durante un partido con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid volvió a la senda de la victoria tras sus duras y dolorosas derrotas en el carrusel de partidos contra el FC Barcelona y se impuso por 0-2 al Madrid CFF para aplazar al menos hasta después del parón el alirón blaugrana en la Liga F Moeve 2025-2026.

Después de perder sus tres choques ante el equipo de Pere Romeu y caer eliminado de la Liga de Campeones con un balance de 15 goles encajados y sólo dos anotados, el conjunto madridista pudo recuperar algo la sonrisa afianzando su segunda plaza con un trabajado triunfo que firmó en la segunda mitad.

Así, tras unos primeros 45 minutos sin demasiado brillo, el tanto nada más iniciarse la segunda mitad de la colombiana Linda Caicedo dio tranquilidad al equipo de Pau Quesada que sentenció finalmente por medio de Sara Däbritz para mantener los cinco puntos sobre la Real Sociedad y evitar que el Barça pudiese festejar este lunes ante el FC Badalona Women su séptimo título consecutivo en el cierre de la vigesimoquinta jornada.

En la pelea por la tercera posición, la última que da acceso a jugar la previa de la próxima Liga de Campeones, la Real Sociedad recuperó sus ocho puntos de ventaja sobre el Costa Adeje Tenerife tras golear 1-5 al Alhama CF El Pozo en un choque que empezó perdiendo con un tempranero tanto de Belén Martínez y donde destacó Claire Lavogez con un doblete.

El equipo que entrena Arturo Ruiz aprovechó así el tropiezo del conjunto tinerfeño, que no pudo pasar del empate sin goles en Ipurua ante la SD Eibar, que rompió su mala racha de nueve partidos con derrota y coge nueve puntos de ventaja sobre el descenso.

Por detrás, el Atlético de Madrid continúa mejorando y encadenó su cuarta victoria liguera consecutiva al batir por 2-0, con tantos de Vilde Boe Risa, al inicio, y Gio Garbelini, en el tramo final, al Deportivo ABANCA. También sumó su cuarto choque seguido sumando tres puntos un Granada CF que se impuso por idéntico resultado al RCD Espanyol con doblete de Manoly Baquerizo.

El equipo granadino se colocó sexto en la clasificación superando a un Sevilla FC que encajó su tercera derrota consecutiva al caer por 2-1 ante un DUX Logroño, que logró su segundo triunfo de la temporada para coger cinco puntos sobre un descenso en el que sigue hundido el colista Levante UD, que perdió 0-1 ante el Athletic Club por culpa de un tanto en el minuto 92 de Ane Campos que deja a las granotas a seis puntos de la salvación.