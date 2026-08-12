El Real Madrid apuesta por el rosa para su tercera equipación de la temporada

Archivo - Jude Bellingham posa con la camiseta de la tercera equipación del Real Madrid para la temporada 26-27 - ADIDAS - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva 'adidas' presentó este miércoles la nueva tercera equipación del Real Madrid para la temporada 2026-20727, un diseño inspirado en los vínculos que unen a los aficionados del club en todo el mundo y con el rosa como color predominante, según detalló en nota de prensa.

Así, la prenda, construida sobre una base en un intenso color rosa, "celebra el alcance global del Real Madrid y la pasión compartida que trasciende fronteras, idiomas y culturas". "Inspirada en conceptos de unión y positividad, combina referencias al legado del club con una construcción moderna para dar lugar a un diseño distintivo y contemporáneo", subrayó 'adidas'.

El elemento central de la camiseta es un gráfico tonal que recorre toda la prenda, integrado directamente en el tejido e inspirado en los patrones geométricos presentes en la artesanía artística latinoamericana para aportar profundidad visual a la equipación y continuar el lenguaje estético presente en el resto de las equipaciones de juego del conjunto madridista para esta campaña.

El característico color rosa rinde homenaje a una de las terceras equipaciones más icónicas del club de los últimos años, reinterpretada ahora para una nueva generación. Los detalles en blanco roto están presentes en el cuello de pico, que aporta una silueta moderna, los puños, el logotipo de 'adidas', el escudo del Real Madrid y las tres bandas. La construcción del cuerpo mediante un patronaje técnico realza el impacto visual del gráfico presente en toda la prenda. Esta tercera equipación se completa con pantalón y medias en el mismo tono rosa, con detalles en blanco roto a juego

Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento al más alto nivel, la camiseta incorpora tejidos ligeros con ingeniería '3D' y un diseño adaptado a las distintas zonas del cuerpo para mejorar el ajuste, la transpirabilidad y la libertad de movimiento.

Además, integra la última tecnología 'CLIMACOOL+' de la firma, desarrollada para evacuar eficazmente la humedad y ayudar a mantener a los jugadores frescos durante todo el partido. Las zonas estratégicas de ventilación y las texturas técnicas optimizan el flujo de aire y el confort.