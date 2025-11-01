El Real Madrid arrolla al Valencia para ser más líder

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid doblegó sin oposición (4-0) al Valencia en la undécima jornada de LaLiga EA Sports celebrada en el Santiago Bernabéu, un partido brillante de los blancos para reforzar su liderato y hurgar en la herida de los valencianos.

El equipo de Xabi Alonso hizo bueno el esfuerzo del Clásico la semana pasada y encadenó una cuarta victoria en Liga para llegar a los 30 puntos y meter presión al FC Barcelona, que juega este domingo contra el Elche, y el resto de perseguidores. El líder ejerció como tal con un sobresaliente colectivo e individual.

Kylian Mbappé celebró su recién recogida Bota de Oro de la pasada campaña con un doblete y pudo marcar más, y Jude Bellingham, quien también brilló, firmó el 3-0 antes del descanso. El Madrid controló el partido y no aumentó el sonrojo de un Valencia inoperante, pobre y que empieza a consumir el crédito de su entrenador.

Los de Carlos Corberán, en zona de descenso, fueron un espectador del juego ofensivo de los blancos. El Madrid avisó con Mbappé, con Fede Valverde y con Vinícus, antes de que Busquets Ferrer señalara un penalti por mano de César Tárrega. Mbappé convirtió la pena máxima y los locales siguieron apretando.

Arda Güler, pese a un tobillo doblado en el primer minuto, se multiplicó también generando opciones y, a la espalda del lateral derecho rival, apareció para poner el centro medido a Mbappé en el 2-0 a la media hora. El Valencia se mostraba incapaz de salir de su campo, sin fe en sus opciones mientras el Madrid volaba.

Tampoco se defendió bien el Valencia, porque Thierry Correia dio otro penalti a los de Xabi Alonso, cazando a Álvaro Carreras. Vinícius fue el encargado esta vez, pero el brasileño falló la pena máxima lamentando quizá su técnico el cambio en el lanzador. Sin embargo, Bellingham regateó y fusiló el 3-0 antes del descanso.

Corberán metió cuatro cambios en la reanudación, pero el drama 'che' se alargó. El Valencia renunció al ataque, sin tener un disparo a puerta hasta un intento lejano de André Almeida para la única parada de Thibaut Courtois. El Madrid, que mantuvo la intensidad aunque le faltó profundidad, jugó a placer.

Julen Agirrezabala evitó una goleada mayor de los de Xabi Alonso, quien movió banquillo pensando también el crucial duelo de Champions contra el Liverpool el martes. Güler y Tchouaméni no salieron al segundo tiempo y, en el tramo final, descansaron Mbappé o un Vinícius sin gol pero dejando buenas acciones en el desborde, firmando la paz con Alonso tras su enfado en el Clásico.

La guinda de una noche plácida en el Bernabéu la puso Álvaro Carreras, con un misil a la escuadra en el 82'. El Valencia, que pudo imitar ese último gol con un Javi Guerra que estrelló la pelota en el palo, se salvó de la goleada pero no de otra mala noche para Corberán. El Madrid de Alonso creció otro poco antes de Anfield.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - VALENCIA, 0. (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID Courtois; Valverde, Militao, Huijsen (Asencio, min.68), Carreras; Tchouaméni (Camavinga, descanso), Güler (Ceballos, descanso), Bellingham; Mastantuono, Vinícius (Rodrygo, min.79) y Mbappé (Endrick, min.79).

VALENCIA CF: Aguirrezabala; Thierry (Vázquez, min.55), Tárrega, Copete, Gayá; Rioja (Hugo Duro, min.55), Pepelu (Javi Guerra, min.87), Santamaría, Diego López (Cömert, min.55); Beltrán (Almeida, descanso); Danjuma.

--GOLES:

1 - 0, min.19, Mbappé.

2 - 0, min.31, Mbappé.

3 - 0, min.44, Bellingham.

4 - 0, min.82, Carreras.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). Amonestó a Tchouaméni (min.36) por parte del Madrid. Y a Guerra (min.88) en el Valencia.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu, 74.796 espectadores.