Xabi Alonso: "Ha sido un partido redondo"

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, definió como "redondo" el encuentro con goleada (4-0) al Valencia este sábado en el Santiago Bernabéu, por la actuación de los suyos y la posibilidad de dosificar minutos pensando en el Liverpool.

"Ha marcado otros dos, es una buena media para poder pelear al final de temporada (por la Bota de Oro). Otros tres puntos que es una buena media para pelear por el campeonato. La dinámica es buena, no hemos encajado, ha sido un partido completo, serio, con buena energía, muy dinámicos. En general ha sido un partido redondo", apuntó en rueda de prensa sobre Kylian Mbappé y su equipo.

El atacante francés firmó un doblete y pudo marcar más, como en el penalti que cedió a Vinícius y que falló el brasileño. "Tiene esa facilidad de encontrar el gol, va a hacer muchos goles, no sé cuántos acabarán siendo", apuntó. "Era justo antes del descanso y podía ser el 3-0. Luego afortunadamente Jude ha marcado, y eso es la rabia", añadió sobre su enfado por el penalti fallado.

Alonso insistió en que el primer lanzador es Mbappé, pero no quiso hacer un caso sobre que lo tirara el brasileño, quien firmó "muy buen partido". Por otro lado, Alonso apuntó al descanso para jugadores pensando en la Champions. "Ha salido bien. La segunda parte hemos gestionado los minutos, sabemos el partido que tenemos el martes, había que ser inteligentes. Han salido muchas cosas bien. No queremos relajarnos, queremos cada partido afrontarlo con la preparación necesaria", comentó.

Además, el técnico blanco explicó que no entrenarán en Anfield para no tener "200 cámaras" vigilando y fue preguntado por Fede Valverde de lateral. "Lo estamos viendo todos, el nivel que está jugando, lo completo que es. Desde que ha empezado a jugar su nivel va in crescendo, sintiendo la posición cada vez más y sabemos que es un jugador total, completo en cualquier posición", afirmó.

"Jude tiene capacidad para hacer muchas cosas pero cuando le necesitamos ahí, en ese enlace, es más decisivo para mí. Hoy le hemos encontrado bien", añadió sobre un Bellingham que volvió a brillar.