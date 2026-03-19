Real Madrid-Bayern y Barça-Atlético, horarios de los cuartos de final de la Champions

Archivo - Trofeo de la Champions - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se medirá al Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu el siete de abril (21.00), mientras que un día después será el turno del FC Barcelona-Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

La UEFA publicó los horarios y calendario de la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones este miércoles, después de completarse la de octavos. Entre los ocho mejor equipos de Europa estarán tres equipos españoles, y el Madrid tendrá que jugar la vuelta en Múnich el miércoles 15 de abril.

Por su parte, el Atlético recibirá en el Metropolitano al Barça el día 14, todos los partidos a las 21.00. El equipo rojiblanco tendrá algo más de descanso esa semana de cara a la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, el domingo 18 en La Cartuja.

La ronda de cuartos la completan PSG y Liverpool (ida miércoles 8 de abril-vuelta martes 14 abril), y Sporting CP y Arsenal (ida martes 7 de abril-vuelta miércoles 15 abril).