El Real Madrid busca alargar su mejoría al Bernabéu

El conjunto de Carlo Ancelotti aspira al liderato provisional ante un Osasuna sólido y asentado

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará hacerse con el liderato provisional de LaLiga Santander 2021-2022 este miércoles con una nueva victoria en la visita al Santiago Bernabéu (21.30 horas) de Osasuna, un rival que ha empezado bien la temporada y que pretende frenar el crecimiento de los de Carlo Ancelotti, en partido correspondiente a la undécima jornada del campeonato.

El conjunto madridista llega con buen ánimo a esta cita intersemanal gracias a su sobria victoria el pasado domingo en el Clásico del Camp Nou, que demostró cierta mejoría colectiva que debe refrendar ahora ante los de Jagoba Arrasate, que llegan a la capital sin grandes urgencias y bien asentados.

La vuelta tras el parón internacional ha sido positivo para el 13 veces campeón de Europa, que parece haber aprovechado bien el mayor descanso por el aplazamiento de su partido ante el Athletic Club para engrasar más su maquinaria, sobre todo en el aspecto defensivo, el que más preocupa a su técnico.

La goleada ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones y el triunfo ante el FC Barcelona en partidos en los que no concedió demasaido evidenciaron esta mayor solidez, amparada ahora en un equipo que no arriesga tanto en su presión y que prefiere juntar algo más sus líneas. Dejar la portería a cero se ha convertido en una 'obsesión' para Ancelotti, sabedor de que es la mejor forma de hacer valer su 'pegada'.

Sin embargo, estos dos encuentros fueron a domicilio y ahora está por ver si el de Reggiolo seguirá prefiriendo dar ese pequeño paso atrás ante su afición, frente a la que su equipo tropezó en sus dos anteriores encuentros ante el Villarreal (0-0) y el Sheriff (1-2), o si saldrá con su conocida agresividad frente a un Osasuna que tampoco va a tomar excesivos riesgos en busca de sacar algo positivo de un estadio donde no gana desde su exhibición en 2004 (0-3).

Además, Ancelotti debe decidir también si no toca lo que le está funcionando o si en un nuevo tramo de campaña sin apenas respiro vuelve a mover su once. El preparador madridista optó por los mismos once tanto en Ucrania como en Barcelona y podría apostar en esta ocasión por meter jugadores de refresco.

Sin Fede Valverde, lesionado en el Clásico, la entrada de Camavinga, con poco protagonismo en los dos últimos choques, podría ser una de las opciones en el centro del campo para seguir manteniendo 'fresco' a Luka Modric y formar junto a Casemiro y a un Kroos que va mejorando con más ritmo.

Arriba, donde Benzema y Vinicius parecen en la actualidad 'intocables' para el buen funcionamiento del entramado ofensivo, Rodrygo, el titular en los dos últimos encuentros, Asensio y Hazard aspiran a completar el 'tridente' del 4-3-3, mientras que atrás, la principal novedad podría ser la vuelta de Carvajal al lateral derecho.

OSASUNA, INVICTO A DOMICILIO

Enfrente, un Osasuna que intentará dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu para dar también continuidad a buen inicio de temporada que le ha servido para poner cierta distancia con la zona peligrosa. El conjunto 'rojillo' suma ya 18 puntos, once de ventaja sobre el Alavés que cierra al inicio de esta jornada los puestos de descenso.

El trabajo de Jagoba Arrasate se está notando y su equipo se ha mostrado bastante sólido, curiosamente más a domicilio que El Sadar, donde ha sufrido sus dos únicas derrotas ante Valencia y Betis y donde ha concedido más. En cambio, lejos de Pamplona ha ganado sus cuatro partidos, lo que le convierte en el segundo mejor visitante precisamente tras el Real Madrid, aunque este ha jugado más partidos (6).

El equipo navarro llega en un buen momento al Bernabéu después de acumular 10 de los últimos 12 puntos, aunque el botín podría haber sido mayor si Montoro no le hubiese privado de la victoria el pasado viernes en el minuto 90. Arrasate, que tiene las bajas de Aridane Hernández y Budimir por lesión y de Cote por sanción, podría optar por tres centrales para frenar a Vinicius y Benzema y por un once con rotaciones para repartir esfuerzos ya que el fin de semana visita el Sánchez-Pizjuán.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Camavinga, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.

OSASUNA: Sergio Herrera; Unai García, David García, Cruz; Nacho Vidal, Moncayola, Torró, Javi Martínez, Manu Sánchez; Rubén García y Kike García.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.30/Movistar LaLiga.