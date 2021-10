Ancelotti: "Vinicius tiene mucha calidad, pero tiene que ser más eficaz"

"Lo de Koeman no se puede tolerar, es un problema social", apuntó sobre los incidentes tras el Clásico en los alrededores del Camp Nou

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó el "entusiasmo" y la "calidad" del delantero brasileño Vinicius júnior, aunque dijo que debe intentar "ser más eficaz siempre", y censuró los incidentes tras el Clásico que rodearon a Ronald Koeman que, según él, "no se pueden tolerar" y son un "problema social".

"Lo que más me gusta es que lo intenta todas las veces que puede, tiene mucha intensidad. Ahora se ve la calidad, pero trabaja mucho, hace muchas aceleraciones y pone mucha intensidad con el balón. Tiene que mejorar sin balón, pero lo puede hacer porque es un jugador humilde al que le gusta trabajar", comentó.

En la rueda de prensa previa al partido de la undécima jornada de LaLiga Santander contra Osasuna, que se disputa este miércoles (21:30 horas) en el Bernabéu, Ancelotti aseguró que Vinicius "está centrado", aunque, debido a su juventud, "le falta un poco experiencia en algunos momentos del partido".

"Se desconcentra con la afición y lo que hacemos es focalizar y pensar en el partido y no en lo que pasa alrededor. ¿Mi hijo? Ya tengo dos hijos. Tengo la relación que quiero tener con todos los jugadores: ayudarle, darle la confianza necesaria y tenerle focalizado en el trabajo que hace. Tiene toda la calidad necesaria. La juventud te da mucho entusiasmo, pero, a veces, tienes que aprender, intentar ser eficaz en todos los momentos", comentó.

Respecto a Osasuna, indicó que "es un equipo bueno" y que llega al Bernabéu con una "buena dinámica", con cuatro triunfos consecutivos lejos de Pamplona, y con un "fútbol intenso". "Defienden bien y llevan peligro en el área. La tabla habla muy claro: lo están haciendo muy bien y tenemos que jugar bien porque puede ser un partido complicado", advirtió.

Del Clásico, el entrenador italiano admitió que no hicieron un juego "espectacular", pero sí "inteligente" para lograr el triunfo (1-2) contra el FC Barcelona. "Hemos defendido bien y hacer un juego de ataque rápido que es lo que le pedimos a los jugadores", recordó.

Confesó sentirse "un poco molesto" por las imágenes de un grupo de aficionados del Barça zarandeando y escupiendo el coche de Ronald Koeman tras el partido en el Camp Nou. "Lo siento por Koeman. Esto no puede pasar, no se puede tolerar la mala educación. Es un problema social, no solo del fútbol porque es la falta de respeto por la persona no por el entrenador. Koeman es una persona que trabaja como entrenador. Cuando se falta al respeto la significa que la sociedad tiene un problema", lamentó.

En este sentido, Ancelotti aseguró que le "gusta mucho" su trabajo como técnico. "Hay presiones y te echan. Tenía un entrenador que decía que es el mejor trabajo si no hay partidos. La vida del entrenador es bonita, tienes que aceptar la crítica, pero lo que molesta es la falta de respeto a las personas. Es lo cosa más fea. Cuando eres niño me enseñaron que si quieres ser respetado tienes que respetar. Este es uno de los primeros mandamientos", subrayó.

"A HAZARD LE LLEGARÁ SU MOMENTO"

Anunció que decidirá al término del entrenamiento de este martes si dará descanso a algún jugador contra Osasuna en una semana en la que afrontarán tres partidos ligueros, incluido el del Elche en el Martínez Valero del próximo sábado. "Es una valoración que haré después del entrenamiento cuando vea si los jugadores no han recuperado del partido del domingo", informó.

El internacional belga Eden Hazard está "listo para jugar". "Lo importante es que tenga la motivación para trabajar para poder jugar. Lo está haciendo y llegará su momento. Ha llegado más tarde que otros jugadores, ha tenido lesiones y, poco a poco, tendremos la mejor versión. Estoy convencido de que va a jugar más de lo que lo está haciendo ahora. Tiene que aguantar, tiene todas las características para jugar en el Real Madrid, pero el entrenador ahora prefiere a otros", justificó.

Del galés Gareth Bale, Carlo Ancelotti dijo que recibió el alta médica este lunes después de las pruebas médicas a las que se sometió y que la próxima semana empezará a trabajar con el equipo para intentar estar disponible contra el Rayo Vallecano.