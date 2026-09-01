El Real Madrid busca finiquitar sin sustos Ajax y la Real Sociedad un milagro ante el Chelsea

Linda Caicedo durante el Real Madrid-Atlético de Madrid de la Liga F Moeve 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de sellar este miércoles de forma definitiva y sin sustos su billete para la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2026-2027 tras su buena victoria en la ida ante el AFC Ajax neerlandés, un objetivo que se antoja seguramente milagroso para una Real Sociedad que debe remontar un muy adverso 5-2 ante un potente Chelsea FC inglés.

El conjunto madridista tiene bien encarrilado su presencia por sexta temporada consecutiva en la máxima competición continental después de imponerse la semana pasada en la ida celebrada en Amsterdam (Países Bajos) a un rival que tendrá que desprotegerse seguramente más si quiere tener aspiraciones a remontar el adverso 0-2.

El equipo que entrena Pau Quesada dominó casi siempre el primer capítulo de la eliminatoria, que zanjó con los goles de dos de los nuevos fichajes como la sueca Felicia Schroder y la neerlandesa Janou Levels, uno en cada tiempo, suficientes para coger ventaja ante un Ajax que lo intentó siempre en transiciones y de la mano de la joven Mirten van Koppen, que fue la que más problemas generó por su lado derecho.

De todos modos, la superioridad del Real Madrid se terminó imponiendo y el conjunto merengue podrá afrontar con más comodidad este choque de vuelta en el Estadio Alfredo di Stéfano (20.00 horas), aunque tampoco debe relajarse demasiado para no dar vida al equipo neerlandés al que recibe animada por su buen inicio también en la Liga F Moeve.

El actual subcampeón tenía un siempre duro examen en el derbi ante el Atlético de Madrid, pero lo sacó adelante con trabajo por 3-2 y liderado de nuevo por Schroder, autora de un doblete en un choque donde Quesada no rotó de forma muy masiva respecto al partido de Champions, aunque sí dio descanso a la delantera colombiana Linda Caicedo, que salió en los minutos finales, pero que se perfila titular junto a la sueca, que no rotará seguramente porque está sancionada para el fin de semana por su expulsión por roja directa.

La centrocampista francesa Sandie Toletti, dado que la joven Irune Dorado ya está con la selección Sub-20 para competir en Polonia en el Mundial, formaría en el medio con Elisa Senss y Andreia Jacinto, mientras que su compatriota Maëlle Lakrar podría ser de la partida en la zaga tras jugar los minutos finales en el derbi y tras estar fuera por un problema en la tibia.

Por su parte, más complicado parece que la Real Sociedad pueda hacer historia y jugar por primera la Champions ya que tiene que remontar el duro 5-2 que se trajo de Inglaterra en la ida de su complicado cruce ante el Chelsea FC, uno de los candidatos al título.

El equipo donostiarra fue capaz durante muchos minutos de competirle de tú a tú al conjunto londinense, al que llegó a dominar 0-1 e ir igualado 2-2 hasta casi el minuto 70. A partir de ahí, las locales aceleraron y firmaron tres goles que ponen el pase casi imposible para la vuelta en Zubieta (19.00 horas).

Además, la Real llega a esta vuelta 'tocada' tras perder en casa en su inicio liguero ante el Logroño United (0-2), días después de que su técnico, Arturo Ruiz, decidiese aceptar la oferta del Britghon inglés tras sentarse en el banquillo ante el Chelsea y ya no estar en el siguiente choque. Aún así, sin nada que perder y en un choque para mejorar su competitividad, las realistas tratarán de ponerle toda la emoción posible al choque.