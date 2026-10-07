El Real Madrid busca refugio en el Bernabéu antes del Clásico y una travesía lejos de casa

Jude Bellingham (derecha) saluda a su compañero del Real Madrid CF Ibrahima Konaté, ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se adentra en dos meses decisivos que pondrán a prueba la solidez del proyecto liderado por José Mourinho, una travesía de otoño que primero vivirá una etapa en la que tendrá el Santiago Bernabéu como aliado, antes de encarar un mes de partidos como visitante que arrancará con el Clásico en el Spotify Camp Nou.

Tras un parón internacional de casi tres semanas, vuelve el fútbol doméstico, también para un Real Madrid cuyo último servicio a finales del mes de septiembre fue la derrota por 2-1 en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

El equipo merengue sufrió su segundo pinchazo este curso, después de caer por 1-0 frente al Real Betis en La Cartuja hace un mes. Y ambos encuentro tienen un denominador común: la debilidad fuera de casa. Además de estas dos derrotas, los blancos sudaron, y mucho, los otros dos únicos compromisos como visitantes: en Cornellà contra el RCD Espanyol y en el Martínez Valero ante el Elche CF. Ambos partidos se definieron con goles postreros del delantero español Carlos Espí.

Por esto, el Bernabéu será un factor clave para que el Rey de Europa, entre el ruido por las actividades extradeportivas del delantero francés Kylian Mbappé, recupere el tono y no se deje más puntos, ya que son cinco los que les separan del hasta ahora imparable líder Barça.

Tres de los próximos cuatro partidos serán en el coliseo blanco, donde deben vencer al abrigo de su público y hacer del Bernabéu un fortín, empezando por encontrar solidez defensiva. Y es que el Real Madrid solo ha logrado una portería a cero en una ocasión -el 4-0 sobre el Málaga CF en casa- en los ocho primeros partidos del curso. Además, el belga Thibaut Courtois se ha erigido, otro año más, como uno de los pilares esenciales, con un total de 28 paradas, más de tres por encuentro.

El conjunto de Mourinho recibe al Villarreal CF este sábado (21.00 horas) y cuatro días después, el miércoles 14 (21.00), visita en la Champions a la AS Roma, en el único compromiso fuera de casa en las dos próximas semanas porque después se medirá como local al Sevilla FC, el domingo 18 (21.00), y al RB Leipzig en Champions, el miércoles 21 (21.00).

Sin embargo, el oasis de la capital dará paso de forma abrupta a la fase más crítica del otoño. El punto de inflexión llegará con la disputa del Clásico frente al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou el próximo 25 de octubre. Un duelo que, de mantenerse la distancia actual, podría ser casi definitorio en caso de que los blancos perdieran en la Ciudad Condal.

La visita a Barcelona será el inicio de una exigente serie de cuatro salidas consecutivas -periodo que coincide con el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu- y que se antoja clave para las aspiraciones del futuro, dada la dificultad que están suponiendo para los blancos los compromisos lejos de su estadio.

Después del Clásico, el Real Madrid regresará a El Sardinero 15 años después para jugar contra el Real Racing Club, el domingo 1 de noviembre (16.15). Después, el miércoles 4 (21.00), visita en Champions al AEK en el exigente Allwyn Arena de Atenas después de 24 años.

Y pondrá el broche a este maratón fuera de casa con el siempre intenso y complejo duelo del 8 de noviembre ante el Valencia CF en Mestalla, donde solo ha ganado en tres de sus últimas ocho visitas ligueras, antes de que llegue el próximo parón internacional. Y es que el Real Madrid estará un mes sin pisar su estadio en un periodo vital para el futuro; no será hasta el 22 de noviembre cuando regresa al Bernabéu, contra el RC Celta.

Además, el 15 veces campeón de Europa tiene el recuerdo del año pasado cuando vivió un situación similar cuando estuvo más de un mes sin jugar en su estadio. Tras ganar el Clásico y golear al Valencia CF, jugó seis partidos, entre Liga y Champions, como visitante y sólo ganó dos, al Olympiacos griego (3-4) y al Athletic Club (0-2), empatando en Vallecas (0-0), Elche (2-2) y Girona (1-1), lo que le costó su trabajada ventaja sobre el FC Barcelona, y con derrota en Anfield (1-0).