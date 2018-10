El Real Madrid busca resarcirse en Montilivi

Actualizado 26/08/2018 11:36:08 CET

Los merengues perdieron el año pasado en Girona, descolgándose de LaLiga

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid buscará este domingo ante el Girona FC (22.15/Movistar Partidazo) su segunda victoria liguera del curso 2018/19 en el estadio de Montilivi, donde la temporada pasada cayó derrotado por 2-1 y vio rota su racha de 13 victorias consecutivas a domicilio, alejándose así del liderato que ostentaba entonces el FC Barcelona.

Después de un plácido estreno en el Santiago Bernabéu ante el Getafe (2-0), Julen Lopetegui pone rumbo en la segunda jornada a un destino que el año pasado se le atragantó a Zinedine Zidane, por culpa de dos goles en un suspiro de la segunda parte de Stuani y Portu. Entonces era solo la décima jornada, pero la diferencia con la cabeza creció a los ocho puntos.

El nuevo técnico de los blancos ha dejado claro en varias ocasiones que la competición doméstica es "la más importante", más si cabe después del bajo rendimiento del que viene el eso sí campeón de Europa. Después de perder la Supercopa continental ante el Atlético, el Madrid está centrado en un buen arranque liguero.

El pleno pasa por subir un punto la intensidad, que no necesitaron ante un flojo Getafe, y que sin duda exigirá un Girona que, a pesar del cambio de entrenador, sigue siendo un equipo sólido. En unos y otros, el mercado envuelve su actualidad. En los blancos, Lopetegui volvió a insistir en que no espera ni quiere refuerzos. Eusebio Sacristán por su parte no cierra las puertas y confía en guardar a esos dos puntales, Stuani y Portu.

En medio de ese runrún por posibles caras nuevas que, sobre todo, suplan o garanticen los goles que se marcharon a Italia con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale sigue acumulando galones. Ante el Getafe, el galés ejerció de líder, en la nota positiva de un Madrid que espera aún el paso al frente necesario de otras piezas clave.

Es el caso de Benzema y Asensio, en el aporte ofensivo, y una mayor fiabilidad defensiva. La pretemporada va quedando atrás y los minutos deben ir sirviendo para la puesta a punto, por ejemplo de un Modric que tuvo menos preparación y encima parece tuvo la cabeza también en el fútbol italiano.

Las dudas ya fueron castigadas en Montilivi la pasada temporada. El feudo gerundense, que espera con ambiente de gala y grada nueva, tratará de repetir aquella histórica actuación. A las órdenes de Eusebio el equipo tiene el exigente desafío de mantener el nivel que dejó Pablo Machín en el equipo revelación de Primera en el que era su debut en la elite.

El Girona repite partido en casa, después de que el pasado viernes abrieran LaLiga en un empate sin goles ante el Valladolid. Los de Eusebio fueron mejores, con los detalles de la falta de ritmo y el mes de agosto, pero les faltó puntería, algo que no querrán echar en falta ante un Madrid que no perdona.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

GIRONA: Bounou; Pedro Porro, Juanpe, Muniesa, Bernardo; Timor, Granell, Aleix García, Borja García; Portu y Stuani.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Bale y Benzema.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Municipal de Montilivi.

--HORA: 22.15/Movistar Partidazo.