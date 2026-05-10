El Real Madrid cierra una temporada en blanco por quinta vez en el siglo XXI

Alvaro Arbeloa durante el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de LaLiga EA Sports 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid confirmó este domingo al perder el Clásico ante el FC Barcelona (2-0) que supuso el título de LaLiga EA Sports 2025-2026 para su rival una nueva temporada en blanco, como otras cuatro veces en lo que va de siglo, y que evidencia el bajón desde el año 2024 del equipo madridista.

Después de la eliminación temprana y algo sonrojante en la Copa del Rey Mapfre ante el Albacete Balompié y la de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich alemán, al conjunto merengue, derrotado en la final de la Supercopa de España por los 'culers', sólo le quedaba el milagro de la Liga, pero esta vez no hubo remontada y otro año abrupto acabará sin nada que festejar.

El curso pasado el Real Madrid también cayó en cuartos de final ante el Arsenal inglés, pero se quedó sin la Copa del Rey tras perder la final de La Cartuja contra el FC Barcelona y también vio cómo los azulgranas conquistaban la Liga -con cuatro puntos de ventaja- y le arrebataba en la final la Supercopa de España. Y en el novedoso Mundial de Clubes el Paris Saint-Germain francés fue su verdugo en semifinales.

Pero, aunque de reconocimiento menor, el conjunto madridista sí levantó en la temporada 2024-2025 la Copa Intercontinental frente al Pachuca mexicano y, para abrir la campaña, la Supercopa de Europa contra el Atalanta italiano. Trofeos que, sin embargo, no convencieron en el peor curso europeo de los blancos en Europa con Carlo Ancelotti en el banquillo y que terminó con el adiós del italiano.

La nueva etapa arrancó con Xabi Alonso como líder desde la banda, aunque nunca terminó de despegar, a pesar de ganar el Clásico del Bernabéu y de disfrutar de cinco puntos de ventaja en lo más alto de LaLiga EA Sports. Pero una relación con la plantilla que nunca pareció vivir buenos momentos y la derrota en la final de la Supercopa en Arabia desencadenó la destitución del vasco, para dar paso a la 'era Álvaro Arbeloa'.

Con solo unos días de trabajo, el equipo se plantó en Albacete para jugar los octavos de final y sufrió un nuevo varapalo, el primero del salmantino en el banquillo, al caer eliminado por el conjunto manchego y perder a las primeras de cambio la opción de llegar lejos en el torneo del KO. Esto cercenó más las posibilidades de título, que se alejó con las derrotas en Liga ante Osasuna, Getafe y Mallorca, el empate ante el Girona en el Bernabéu y un nuevo tropiezo a domicilio ante el Real Betis.

De este modo, el 15 veces campeón de Europa certificó en el estadio de su gran rival un curso sin títulos por primera vez desde la temporada 2020-2021, aunque en aquella se quedó más cerca de poder haber llenado algo más su sala de trofeos del Santiago Bernabéu que en esta que está todavía por acabar.

Así, con Zinédine Zidane en el banquillo, el Real Madrid, que venía de caer dos temporadas seguidas en octavos de Champions, se despidió de Europa en semifinales frente al Chelsea, que empató (1-1) en Madrid y venció (2-0) en Londres, mientras que llegó a la última jornada de Liga con opciones de ganar un título que fue finalmente para el Atlético de Madrid que no falló en Valladolid.

Sin embargo, en la Copa del Rey, vivió otra sonrojante eliminación en tercera ronda frente al Alcoyano -entonces en Segunda 'B'-. Tampoco fue positiva su experiencia en la Supercopa de España, ya que cayó en las semifinales frente al Athletic Club.

En la temporada 2009-2010, tampoco hubo títulos y en ese caso los madridisras no estuvieron demasiado cerca. El Real Madrid compitió en Liga ante un FC Barcelona que venía de ganar el sextete y que se hizo con el campeonato doméstico por tres puntos pese a los 96 conseguidos -récord del club hasta que en 2012 hizo 100 como campeón- por los de Manuel Pellegrini.

Aunque ese curso quedó marcado por el conocido como 'Alcorconazo' en Copa del Rey, ya que los blancos cayeron en dieciseisavos de final después de perder la ida por 4-0 ante la AD Alcorcón y no remontar en la vuelta en el Bernabéu. Y en Champions, este fue el último curso de la maldición de los octavos de final, despidiéndose en esta ronda a manos del Olympique de Lyon francés.

Antes, en la temporada 2004-2005, la crisis del modelo conocido popularmente como 'Zidanes y Pavones' se hizo realidad en el inicio de esa serie de seis cursos cayendo eliminado el Real Madrid en octavos de la Liga de Campeones, en esta ocasión frente a la Juventus. También fue eliminado en la misma ronda en Copa del Rey, con el Real Valladolid como verdugo.

En esa campaña, el FC Barcelona se erigió campeón de Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el equipo madridista, en el inicio del fin de Florentino Pérez en su primera etapa en la presidencia del club. Porque, en la temporada 2005-2006 tampoco hubo alegrías y fue de las peores, con nueva eliminación tempranera en la Champions, en los octavos ante el Arsenal inglés.

En Copa, los merengues llegaron a las semifinales, pero perdieron 6-1 en La Romareda ante el Real Zaragoza en la ida de semifinales y rozaron la gesta con un 4-0 en casa en la vuelta, confirmándose la debacle en una temporada con Vanderlei Luxemburgo y Juan Ramón López Caro como entrenadores quedando a 12 puntos en Liga del campeón FC Barcelona.