Linda Caicedo y Eva Navarro celebran un gol del Real Madrid ante el Paris FC en la Champions 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid debe aplacar sus dudas para aspirar al 'Top 4'

El conjunto madridista recibe al Inter de Ivana Andrés en la Champions Femenina tras su tropiezo liguero

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este miércoles (18.45 horas/ESPN en Disney+) su último partido en el Estadio Alfredo di Stéfano de la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina con la necesidad de sacar la victoria ante el Inter de Milán italiano para ver si puede aspirar al 'Top 4' en la jornada final y para aplacar las dudas que se mantienen tras otro tropiezo en la Liga F Moeve.

El conjunto madridista sigue con su tramo de calendario cargado y disputará la quinta y penúltima jornada de esta liguilla en la que parce tener encarrilado como mínimo su presencia en los 'playoffs', pero donde pasar directamente a los cuartos de final se antoja complicado pese a que todavía no conoce la derrota.

Sin embargo, el subcampeón nacional arrastra los tres empates en sus tres primeros partidos, dos de ellos con valor porque fueron como visitante ante rivales potentes y directos como el Manchester City inglés y el FC Bayern Múnich alemán, frente a los que desperdició sus ventajas en el marcador, como le sucedió en su estreno en la competición en casa ante el PSG francés.

La esperada primera y obligada victoria llegó la semana pasada ante el Paris FC francés, al que desarmó en una buena segunda parte para imponerse por 3-0 y colocarse con seis puntos a dos puntos de la tercera y cuarta plaza que ocupan el Bayern y Arsenal FC inglés con dos más, al igual que el Chelsea FC, con el Olympique francés y el Barça Femení con 10 y casi con su presencia asegurada en los cuartos de final.

El equipo que entrena Pau Quesada necesita los seis puntos que restan, pero no depende de sí mismo para evitar la repesca. Ganar al Inter se antoja prioritario porque aseguraría ya la presencia en la fase eliminatoria y luego habrá que esperar a cómo se desarrolla esta jornada para comprobar las opciones de estar entre las cuatro mejores en la visita final a la AS Roma italiana.

El conjunto madrileño parte como favorito ante el debutante en la máxima competición continental al que recibe en un Di Stéfano donde de momento se mantiene invicto, pero donde también ha dejado escapar la victoria ya en tres partidos de la temporada, dos de ellos ante rivales teóricamente inferiores de la Liga F Moeve como la SD Eibar y el FC Badalona Women.

El pasado sábado, el equipo merengue demostró que no anda fino y empató a tres goles con el conjunto catalán, que llevaba siete partidos sin ganar y cuatro consecutivos sin marcar, pero que evidenció que atrás ha perdido la solidez de antaño y que necesita mejorar para poder ambicionar grandes objetivos en Europa.

El Real Madrid rotó mucho el pasado fin de semana y se espera que su técnico modifique su once de nuevo sobre todo con la vuelta de Felicia Schröder, que está atravesando una pequeña sequía goleadora pero que sigue siendo clave arriba, y de Linda Caicedo. Habrá que ver quién completa el tridente entre las neerlandesas Linda Bereensteyn, que descansó en liga y está en buen momento, y Lotte Keukelaar, o Athenea del Castillo.

Maelle Lakrar y Silvia Cristóbal se perfilan también titulares atrás, al igual que Andreia Jacinto y Ariana Caruso en el medio para intentar batir a un Inter que es uno de los nuevos en esta edición de la Champions, a la que accedió con mucho mérito tras eliminar por penaltis en la previa al doble campeón Wolfsburgo alemán.

De momento, el conjunto 'neroazzurro' llega con urgencia a la capital ya que suma sólo cuatro puntos después de ganar al Hacken sueco en su debut (1-0) y de empatar en su segundo partido ante el Austria Viena (1-1) para luego ser goleado por dos candidatos como el Olympique (6-0) y el Manchester City (1-4).

El del Di Stéfano será un partido especial para la central valenciana Ivana Andrés, que fue capitana del Real Madrid durante varias temporadas antes de poner rumbo a Milán, donde este pasado verano llegó otra exmadridista como Shei García, esta con poca participación en un equipo que viene de perder por primera vez en su liga ante la Juventus por 2-3.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: López; Navarro, Lakrar, Andersson, Cristóbal; Senss, Jacinto, Caruso; Bereensteyn, Schröder y Caicedo.

INTER DE MILÁN: Rúnarsdottir; Bartoli, Van Diemen, Andrés, Robustellini; Glionna, Milinkovic, Tomasevic, Bugeja; Vilhjalmsdottir y Polli.

--ÁRBITRA: Katalin Kulcsar (HUN).

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.

--HORA: 18.45/ESPN en Disney+.