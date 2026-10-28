El Real Madrid deja escapar su primer triunfo europeo

La jugadora del Real Madrid Athenea del Castillo celebrando el primer gol del partido. - Sven Beyrich / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha empatado este miércoles ante el Bayern Múnich en Uhlsport Park (2-2), en la tercera jornada de la fase liga de la Women's Champions League, en un partido en el que las blancas aprovecharon un gran inicio de partido para colocarse con dos goles de renta, tras los tantos de Athenea del Castillo y Lineth Beerensteyn, pero en el que vieron como las locales eran capaces de igualarlo.

Tampoco en la tercera jornada de la Liga de Campeones llegaría el primer triunfo europeo del curso para el Real Madrid. Y eso que las blancas consiguieron un 0-2 de renta en los primeros 22 minutos de partido gracias a los goles de Athenea y Beerensteyn. Sin embargo, las alemanas, mantienen su condición de invictas en la competición, fueron capaces de reaccionar con los tantos de la internacional española Edna Imade y la nipona Momoko Tanikawa para salvar un punto.

El Real Madrid se presentó en Múnich con el objetivo de lograr su primera victoria en Champions, pero con una alineación en la que Pau Quesada refrescaba el equipo con rotaciones. Entre ellas estaba la titularidad de Athenea del Castillo, suplente frente al Costa Adeje Tenerife el pasado sábado. Y la internacional española tendría un impacto casi inmediato en el partido.

Cuando corría el minuto 6 de partido, el balón llegó a Linda Caicedo en el costado izquierdo del ataque blanco. La colombiana encaró a su par y se marchó con facilidad para, con un pase desde la línea de fondo, habilitar a Athenea que, con la zurda, hizo el primero del partido. Un gol al que el Bayern intentó reaccionar en los siguientes minutos con mayor control de balón.

Cada vez era mayor la presencia de las locales en las inmediaciones de la portería del Real Madrid, y cerca estaría de lograr el empate Linda Dallmann antes de que se cumpliera el ecuador de la primera mitad. La alemana remató a la media vuelta en el interior del área y Maelle Lakrar le negaría el tanto bajo palos, con Merle Frohms ya batida. Y lo que llegaría unos minutos después sería el segundo golpe al partido del Real Madrid.

A balón parado, Caruso colgó al interior del área que sería prolongado por Silvia Cristobal al área pequeña. Y tras un despeje poco contundente de la zaga bávara, María Méndez, de cabeza, encontraría a Lineth Beerensteyn para que, también con la testa, la ex del Bayern mandara al fondo de la red el balón. Se le ponía muy de cara el partido a las de Pau Quesada, que tenían dos goles de renta tras los primeros 22 minutos de encuentro.

Pero cuando todo parecían buenas noticias para el conjunto madrileño, el Bayern aprovecharía un córner para recortar distancias. La internacional española Edna Imade cabeceó un gran envío desde la esquina izquierda del ataque alemán de Klara Buhl, un remate ante el que nada pudo hacer Frohms. Un gol que espoleó al Bayern, que tuvo el empate antes del descanso en remates de, primero, Pernille Harder, y después, Momoko Tanikawa, ambos ligeramente desviados.

Tras el paso por vestuarios, el Bayern seguiría con la misma dinámica que le llevó a recortar distancia, presionando mucho la salida de balón del Real Madrid. Y pronto encontraría su premio. En el 51', Dallmann se plantó en el mano a mano tras un gran pase de Harder, pero la extremo alemana remató demasiado centrado para la parada de Frohms, pero el rechace cayó en botas de Tanikawa, y la nipona, con un zurdazo, conseguiría el tanto del empate.

Le tocaba reaccionar a las de Pau Quesada, que habían visto como se esfumaba una ventaja de dos goles, y para ello, Andreia Jacinto y Janou Levels ingresarían en el campo en lugar de Angeldahl y Athenea. Y cerca estaría el Real Madrid de tomar de nuevo la delantera, con un remate de cabeza excesivamente cruzado de Beerensteyn a centro de Caruso. Pero, a pesar de esta ocasión, el partido había virado claramente a lo que querían las locales.

Y cerca estarían las alemanas de darle la vuelta al marcador después de una excelente jugada combinada que acabó con un remate de Imade, a la que Frohms le negó su particular doblete con una gran parada. La mejor noticia para el Real Madrid sería que con el paso de los minutos la maquinaria ofensiva del Bayern iría a menos. Todo ello, antes de agotar los cambios con las entradas de Däbritz y Schröder, esta última máxima goleadora blanca y que había marcado en los dos últimos partidos, que sorprendentemente había sido suplente.

Pero a las locales les quedaba aun un arreón final. Y cerca estuvo de ser suficiente para culminar la remontada, pero la falta de eficacia se lo impediría. Especialmente clara sería la ocasión en el descuento de Sophie Proost, que estrelló un remate en el palo. Así, ambos equipos se repartieron un punto, que deja a las bávaras en el Top 4 de la clasificación con cinco puntos, mientras que el conjunto blanco se queda en la parte baja de la tabla con tres unidades.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 2 - REAL MADRID, 2. (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BAYERN MÚNICH: Mahmutovic; Ballisager, Vigorsdottir, Gilles (Eriksson, min.46), Kett; Amani, Tanikawa; Dallman (Proost, min.79), Harder, Bühl; e Imade (Sehitler, min.70).

REAL MADRID: Frohms, Cristobal, Lakrar, Méndez, Navarro (Däbritz, min.78); Angeldalh (Jacinto, min.55), Senns (Dorado, min.71), Caruso; Del Castillo (Levels, min.55), Beerensteyn y Caicedo (Schröder, min.78).

--GOLES:

0-1, min.7: Athenea del Castillo.

0-2, min.22: Beerensteyn.

1-2, min.31: Imade.

2-2, min.52: Takinawa.

--ÁRBITRO: Eleni Antoniou (GRE). Amonestó a Eriksson (min.84) y Amani (min.85) por parte del Bayern Múnich, y a Angeldal (min.28) y Däbritz (min.90) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Uhlsport Park.