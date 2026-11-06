El Real Madrid se despide de Mestalla, un estadio marcado por sus noches coperas

Archivo - El exjugador del Real Madrid celebrando su gol en la final de Copa del Rey frente al FC Barcelona en el estadio de Mestalla. - Dyd Fotografos / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado por última vez el estadio de Mestalla para enfrentarse al Valencia CF, en el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, en un escenario donde ha construido parte de su historia en la Copa del Rey, pero que también se ha convertido en un feudo rocoso para el equipo merengue en el campeonato doméstico.

La entidad de Chamartín y el estadio de Mestalla están ligados en sus respectivas historias, ya que el Real Madrid se ha proclamado en cuatro ocasiones campeón de la Copa del Rey en el feudo valencianista, que ha sido conocido por tres denominaciones diferentes: Campo de Mestalla (1923-1969), estadio Luis Casanova (1969-1994) y estadio de Mestalla (1994-actualidad).

La segunda final de Copa que disputó el combinado madridista en la Capital del Turia fue simbólica tanto para la historia del club madrileño como para el fútbol español. El Campo de Mestalla acogió por primera vez una final entre Real Madrid y FC Barcelona, correspondiente a la entonces denominada Copa del Presidente de la República, en 1936, en la última edición del torneo antes del estallido de la Guerra Civil Española, apenas un mes después.

El equipo dirigido por Paco Bru conquistó la séptima Copa de su historia tras imponerse al conjunto 'blaugrana' (2-1), en un duelo en se adelantó por partida doble gracias a los goles de Eugenio Moriones y Simón Lecue. Además, aquella plantilla contaba con Ricardo Zamora, quien disputó su último partido como guardameta blanco y cuyo nombre da nombre al trofeo que reconoce al portero menos goleado de Liga, así como con el vasco Luis Regueiro. El tanto de los catalanes llevó la firma de Josep Escolà.

En 1993, el Real Madrid levantó al cielo de Valencia su 17ª Copa del Rey, esta vez en el entonces llamado el estadio Luis Casanova, nombre del antiguo presidente 'che' durante los años 40 y 50. Un equipo que, formado por Paco Buyo, José Miguel 'Míchel' González, Fernando Hierro, Luis Milla o Emilio Butragueño venció con tantos del 'Buitre' y Mikel Lasa a un Real Zaragoza (2-0) que estaba a punto de comenzar su etapa más dorada.

La trayectoria copera de la entidad blanca continuó escribiéndose entre la Avenida de Suecia y la de Aragón. En 2011, José Mourinho y Pep Guardiola se vieron las caras por primera vez en una final al frente de los dos mejores equipos del mundo en aquel momento: el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y el FC Barcelona de Leo Messi, respectivamente. La igualdad entre ambos conjuntos fue tal que el título se decantó en la prórroga, donde el '7' portugués se convirtió en protagonista con su mítico testarazo (102') para vencer por primera vez al '10' argentino en una final.

Y es que la historia volvería a repetirse tres años más tarde. En 2014, blancos y azulgranas se cruzaron en tierras valencianas en una de las finales más recordadas del fútbol español. En la última edición de final de Copa del Rey disputada en Mestalla, el italiano Carlo Ancelotti, que había heredado el proyecto del técnico luso, conquistó su primer trofeo al frente del Real Madrid, en un partido donde la memorable carrera de Gareth Bale frente a Marc Bartra terminó decantando la final y otorgando al Real Madrid su 19ª Copa (1-2).

ESCENARIOS EUROPEOS Y LA PESADILLA DOMÉSTICA

La historia madridista en Mestalla no solo se resume en las noches coperas. En la temporada 1987-1988, el club arrastraba una sanción de la UEFA desde la campaña anterior, como consecuencia del lanzamiento de objetos contra el portero del Bayern de Múnich Jean-Marie Pfaff, durante la vuelta de semifinales de Liga de Campeones. Por este motivo, el Real Madrid se vio obligado a jugar los octavos de final frente al Oporto lejos de su feudo.

El estadio Luis Casanova fue elegido por la entidad madrileña para albergar aquel encuentro. Allí, el cuadro dirigido por Leo Beenhakker, integrado por 'la Quinta del Buitre', se impuso al combinado portugués (2-1), donde Manolo Sanchís y Hugo Sánchez tuvieron que echarse el equipo a la espalda para remontar el gol de Rabah Madjer.

Sin embargo, el estadio valencianista no siempre ha sido de buenos recuerdos para el conjunto blanco. Además de ser el tercer feudo en el que más derrotas ha cosechado como visitante en Liga, con un total de 38 en su historia, Mestalla también fue testigo de ver cómo el Real Madrid se le escapó el título de la Liga en la última jornada de la temporada 1982-83.

El Valencia CF recibía al líder en la jornada 34, cuando los locales se jugaron la permanencia y los visitantes su 21º título liguero. Miguel Tendillo fue el encargado de convertir el único gol del duelo (1-0) que significó la salvación de los valencianistas y la frustración de los madridistas, que no se proclamaban campeones, una condición que cayó en manos del Athletic Club.